استقالة وزير بريطاني.. دعوات متزايدة لرحيل “جونسون”

استقال وزير الصادرات البريطاني، الأربعاء، وسط دعوات متزايدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون للاستقالة.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه “بالطبع” سيبقى رئيسًا للوزراء، ردًا على أسئلة نواب حزبه فِيْ لجنة برلمانية، وسط دعوات متزايدة لاستقالته.

وردا على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان سيبقى رئيسا للوزراء غدا، أجاب جونسون “بالطبع”.

استقال النائب السابق عَنّْ حزب المحافظين البريطاني مارك لوجان من منصب السكرتير البرلماني الخاص لمكتب أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، لينضم إلَّى سلسلة من الاستقالات احتجاجًا على قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

قال لوجان فِيْ رسالة إلَّى جونسون “يجب أن نواجه ونحترم الواقع الذي يحدق فِيْ وجوهنا”.

كَمْا استقالت وكيلة وزارة الحماية البريطانية راشيل ماكلين يوم الأربعاء احتجاجًا على قيادة جونسون.