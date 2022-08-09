استقاله عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام

عصام عبد الفتاح

كشف الإعلامي أحمد شوبرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

“عصام عبد الفتاح يقدم استقالته رسميًا من رئاسة لجنة الحكام واتحاد الكرة يشكره”

وطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام والإيقاف والتحقيق مع الحكم محمود عاشور بعد مباراة فاركو في الجولة 28 وإلغاء هدف بيرسي تاو، مهددًا بالانسحاب من أي بطولة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. كأس مصر للموسم الحالي أو بطولة السوبر.

وسيتولى كلاتنبورغ الإنجليزي كل الأمور المتعلقة بلجنة التحكيم في نهاية الموسم الحالي.