استقبال الحجاج بالورود والمظلات في جدة

رحبت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفرق التوعية والمتطوعين بالهيئة بوفود الحجاج القادمين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالزهور والواقيات من الشمس.

وقدمت الفرق بعض النصائح والتعليمات التوعوية الطارئة لرفع مستوى الوعي الطارئ بين الحجاج، وذلك حرصاً منهم على الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

فرق الاسعاف

أكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون أن الهيئة مهتمة بدعم مركز إسعاف المطار بفرق طبية مؤهلة وما يحتاجه من سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات وتقديم الخدمات المساندة. لهم من غرفة العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المستخدمة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات.

وأضاف “تم تنفيذ نقاط تجميع لفرق الطوارئ داخل المطار لتسهيل الوصول للحالات الطارئة لا سمح الله في أسرع وقت ضمن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام 1444 هـ”.

الخدمات الطبية الطارئة

وقال بلجون إن الهيئة بدأت في تقديم خدماتها الطبية الطارئة منذ لحظة وصول الحجاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي وعلى الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم بأمان.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتزويدهم بوسائل الأمان والراحة، وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهونها. حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج.