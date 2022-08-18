استقبال نجوى كرم بالعراضة الشامية فِيْ دمشق.. والجمهُور متشوق لحفلها

استقبل جمهُور الفنانة اللبنانية نجوى كرم وصولها إلَّى سوريا، مع العرادة الشامية، وهِيْ من الطقوس التراثية المحلية والشعبية، بعد وصولها إلَّى العاصمة دمشق. لإحياء حفل فني مساء الخميس فِيْ قلعة دمشق.

ووثقت نجوى كرم، عبر حسابها على “ إنستجرام ”، مظاهرات الاستقبال، وظهرت الفنانة بالفِيْديو، وسط حشد من الناس بدمشق، بحضور عصابة العرادة الشامية، التي استقبلتها حراسة. “اتخذوا مكانه”، اللهجة الشامية الشهِيْرة، وسط تصفِيْق وهتافات من الحضور الترحيب به.

وبدت كرم فِيْ غاية السعادة خاصة بعد أن غنت المطربة أغنيتها الشهِيْرة “قلبي يرتجف”. واختتم كرم الفِيْديو بأداء أغنية “اشتقت إليك اشتقت لك”.

اختارت كرم بذلة سوداء منقطة بيضاء نسقتها بقميص أصفر لم تظهر بوضوح فِيْ الفِيْديو.

هطلت تعليقات الجماهِيْر العربية بشكل عام والسوريين بشكل خاص على الفِيْديو الذي نشرته الفنانة التي استقبلت زيارتها لدمشق، معربة عَنّْ حماسها الكبير وشوقها لحضور حفلها الفني داخل قلعة دمشق.

نُشر الفِيْديو بعد ساعات قليلة من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انقطاع كرم الطويل عَنّْ زيارة سوريا وإحياء حفل فني هناك.

كَمْا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فِيْديو لتدريب كرم وتعليمات الدورة المصاحبة، استعدادًا لحفل دمشق.

وسبق أن أعربت نجوى كرم عَنّْ سعادتها بلقاء الجمهُور السوري بحماسة حفلها الغنائي فِيْ دمشق ورأي الجمهُور السوري لاختيار الأغاني التي ستغنيها خلال الحفل.

وفِيْ سياق مختلف، طرحت الفنانة مؤخرًا أغنية “ساعة بيضاء” من كلمات إميل فهد، وألحان جورج مارديروسيان، وتوزيع روبرت أسعد، وإنتاج روتانا، ووصل مسار الأغنية إلَّى 6.7 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، مرتين. بعد أسابيع من إطلاقه.