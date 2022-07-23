استقبل تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2022 Al Rabiaa Iraq

تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على استقبال الرابية العراقية، الذي أصبح حديث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة وأن القناة أعلنت رسمياً عن استحواذها على حقوق بث الدوريات الكبرى والمباريات الدولية، والتي هِيْ دائماً محط أنظار الملايين فِيْ العالم. . آخر الألعاب التي لعبتها قناة الرابية العراقية. فِيْ بثها الآن، هناك مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الساعة الخامسة عصرا.

تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على استقبال الرابية العراقية

استقبال تردد قناة العراقية الرياضية 4 على القمر الصناعي نايل سات، عليك القيام بالخطوات التالية



التردد 11334.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة العراقية الرابعة HD الرياضية على القمر الصناعي عربسات

يمكن للمشاهدين الآن متابعة أهم المباريات الرياضية على قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي

تكرار 11747. القمر الصناعي السبت العربي. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. عامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفِيْة تحميل تردد قناة العراقية الرياضية 4

على الراغبين فِيْ تحميل التردد الجديد لقناتهم أن يفعلوا ذلك رابع رياضة عراقية قم بالخطوات التالية

أدخل إعدادات جهاز الاستقبال.

اذهب إلى القائمة الرئيسية.

انقر فوق إضافة قناة.

تسجيل بيانات القناة باختيار القمر الصناعي وباقي البيانات السابقة وسنذكرك بالرَابِطْ تردد قناة اون تايم سبورت .

. انقر على أيقونة البحث.

انقر فوق الزر “حفظ القناة”.

القناة الرياضية العراقية الرابعة 2022.

ظهر الأول من أكتوبر من العام الماضي القناة الرياضية العراقية الرابعة فِيْ ضوء، اكتسبت القناة شهرة كبيرة فِيْ العالم العربي مؤخرًا بسبب امتلاكها حقوق بث مباريات مهمة جدًا، كان آخرها بث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فِيْ الأيام الأخيرة، ونقل المباراة. للمنتخب العراقي مؤخرا اضافة الى انتقاله الاخير لمباراة اسبانيا كلاسيك وغيرها من المباريات والبطولات الرياضية العراقية والعربية والدولية ونذكركَمْ برَابِطْ. تردد قنوات الأطفال..

لقد وصلنا إلى نهاية شرح كيفِيْة الاستلام تردد قناة العراقية الرياضية 2022 الرابية العراقية.