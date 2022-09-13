استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية في هذا الموعد، أعلنت وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي الفترة الأخيرة عن استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك من أجل تقوية العلاقة والروابط بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع وزير المهاجرين الفلبينية عقد باستقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك من بداية شهر نوفمبر لعام 2022.
استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية
أصدر وزير الموارد البشرية تصريح له عبر تويتر يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر سبتمبر يفيد فيه استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية بعد توقيع عقد بين الطرفين حيث قال من خلال تغريدته بضرورة تعزيز العلاقة الثنائية القوية بين المصالح المشتركة بين البلدين وذلك في ظل الظروف المتوترة في العالم.
موعد استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية
وقع معالي وزير الموارد البشرية معالي المهندس أحمد الراجحي ووزير العمال المهاجرين في الفلبين سوزان أولي على استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك يوم الثلاثاء وذلك من أجل تطوير سوق العمل السعودي في ظل المبادرات الجذرية لتعزيز حماية العمال المهاجرين، وياتي موعد استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية في تاريخ السابع من شهر نوفمبر لعام 2022.
شروط استقدام العمالة المنزلية في السعودية 1443
تم توقيع عقد عمل بين السعودية والفلبين على استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية بداية من السابع من شهر سبتمبر وذلك وفق شروط مدروسة مسبقا ومن أبرز هذه الشروط:
- راتب العاملة الفلبينية يبلغ 1500 ريال سعوديّ
- جب أن يتم فتح حساب باسم العاملة
- تحفظ العاملة أسرار صاحب العمل
- إذا حصلت أي مشاكل بين العمليل والعمالة يتم عرض المشكلة مباشرة على الجهات المسؤولة والمختصة بذلك.
تم توقيع عقد عمل بين وزير الموارد السعودي وبين وزير العمالة المهاجرة في الفلبين على استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك في بداية من شهر نوفمبر في السابع من شهر نوفمبر لعام 2022 وفق بعض الشروط.