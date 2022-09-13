استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية في هذا الموعد، أعلنت وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي الفترة الأخيرة عن استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك من أجل تقوية العلاقة والروابط بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع وزير المهاجرين الفلبينية عقد باستقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك من بداية شهر نوفمبر لعام 2022.

استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية

أصدر وزير الموارد البشرية تصريح له عبر تويتر يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر سبتمبر يفيد فيه استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية بعد توقيع عقد بين الطرفين حيث قال من خلال تغريدته بضرورة تعزيز العلاقة الثنائية القوية بين المصالح المشتركة بين البلدين وذلك في ظل الظروف المتوترة في العالم.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تعاون مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية. pic.twitter.com/IwHdjf8NUf — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 13, 2022

موعد استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية

وقع معالي وزير الموارد البشرية معالي المهندس أحمد الراجحي ووزير العمال المهاجرين في الفلبين سوزان أولي على استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك يوم الثلاثاء وذلك من أجل تطوير سوق العمل السعودي في ظل المبادرات الجذرية لتعزيز حماية العمال المهاجرين، وياتي موعد استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية في تاريخ السابع من شهر نوفمبر لعام 2022.

شروط استقدام العمالة المنزلية في السعودية 1443

تم توقيع عقد عمل بين السعودية والفلبين على استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية بداية من السابع من شهر سبتمبر وذلك وفق شروط مدروسة مسبقا ومن أبرز هذه الشروط:

راتب العاملة الفلبينية يبلغ 1500 ريال سعوديّ

جب أن يتم فتح حساب باسم العاملة

تحفظ العاملة أسرار صاحب العمل

إذا حصلت أي مشاكل بين العمليل والعمالة يتم عرض المشكلة مباشرة على الجهات المسؤولة والمختصة بذلك.

تم توقيع عقد عمل بين وزير الموارد السعودي وبين وزير العمالة المهاجرة في الفلبين على استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية وذلك في بداية من شهر نوفمبر في السابع من شهر نوفمبر لعام 2022 وفق بعض الشروط.