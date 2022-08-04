استقرار مؤشر الأسهم السعودية عند الإغلاق

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، منخفضا 0.39 نقطة ليغلق عند 12291.54 نقطة، بصفقات بقيمة 6.7 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 183 مليون سهم، تمت مشاركتها بأكثر من 395 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما سجلت أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها. واغلقت اسهم 69 شركة. وكان سهم الأحمر وتبوك الزراعية وشاكر وأمانة للتأمين أكبر الرابحين، فيما كانت أسهم الصدر والمجموعة السعودية والحلول والأصيل ومجموعة الخليج هي الأدنى في التداول. حيث تراوحت معدلات الصعود والهبوط بين 9.58٪ و 5.21٪. في حين كانت أسهم شركة دار الأركان والجزيرة والصدر والعقارية وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركة الاتصالات السعودية والراجحي وسابك وبحر العرب والصدر الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق موازية

أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو)، اليوم، على ارتفاع 78.92 نقطة ليغلق عند 21837.09 نقطة، بصفقات بلغت 41 مليون ريال، وبلغت أحجام الأسهم المتداولة أكثر من 701 ألف سهم، توزعت على 2904 صفقة.