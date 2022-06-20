استلم 3500 شدة .. شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية officially للتحديث الجديد من pubg mobile

يهتم عدد كبير من محبي لعبة Buggy بالحصول على قاطرات Buggy من خلال المعرف رسميًا ، حيث يعد شحن Buggy 2022 Tugs من أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق النجاح في اللعبة بحيث يمكنك الحصول على أشياء ثمينة ونادرة خالية من الشحن ، ولضمان عدم تعرض اللاعبين لأي سرقة أو احتيال على حسابهم ، يفضل الشحن بالطريقة الرسمية ، لذلك سنقوم بشرح أهم النقاط والتفاصيل في شحن أسافين عربات التي تجرها الدواب.

شحن أدوات PUBG Mobile بالطريقة الرسمية

وجود إلفة رسمية بين اللاعبين من قبل إدارة اللعبة ، حيث أن الموقع الذي تتم من خلاله عملية الشحن من الشركات المعتمدة في لعبة PUBG.

شركة Midas Bay هي الشركة التي تقدم رسميًا خدمة الشحن للعديد من الألعاب عبر الإنترنت ، وهذا لا يقتصر على لعبة PUBG فقط.

سنشرح خطوات شحن أدوات PUBG عبر الموقع الرسمي لخليج ميداس:

انقر على الرابط الرسمي لخليج ميداس.

بعد ذلك ، للدخول إلى صفحة الشحن ، عليك النقر فوق لعبة PUBG Mobile.

بعد ذلك يتم الإدخال من خلال حساب اللاعب أو عن طريق إدخال المعرف.

يقدم الموقع خيارات متعددة للشحن ، من خلال حزم جاهزة ، أو يختار اللاعب عدد الأوتاد التي يريدها بنفسه.

وعندما يحدد اللاعب الرقم المراد شراؤه ، يقوم بشحن تكاليف الشحن ، فإنه يدفع من خلال توفر طريقة الدفع المتاحة بالموقع.

الطريقة الأسرع والأسهل لشحن أدوات PUBG Mobile

هناك مواقع يمكنك من خلالها شحن أسافين عربات التي تجرها الدواب ، ومن بين هذه المواقع هناك أفضل طرق الشحن ومنها Midasbuy عبر ID ، وهذه الخطوات كالتالي: