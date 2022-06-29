استمرار ارتفاع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص.. وصل إلَّى 2.17 تريليون ريال

وأظهرت، خلال شهر مايو الماضي، معدل 1٪، لتصل إلَّى 2.170 تريليون ريال، وهُو النمو للشهر الثاني عشر على التوالي.

وأشار التقرير الشهري لـ “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلَّى ارتفاع صافِيْ الأصول الأجنبية بنحو 1٪ فِيْ مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل إلَّى 1.660 تريليون ريال.

استقرت الأصول الأجنبية على أساس شهري.

كَمْا أظهرت الأرقام زيادة الودائع لدى البنوك فِيْ الخارج بأكثر من 27٪ لتصل إلَّى 304 مليارات ريال، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

سجلت ودائع الصناديق والجهات الحكومية لدى “مؤسسة النقد العربي السعودي” قفزة سنوية بلغت 50٪، لتصل إلَّى أعلى مستوى تاريخي لها عَنّْد 212 مليار ريال.