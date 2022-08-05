استمرار الأمطار الغزيرة على الرياض

وشهدت منطقة الرياض أمطار غزيرة في عدة مدن وأحياء، وسط تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني.

#المملكة العربية السعودية 🇸🇦# الرياض_الآن واستمرار هطول الامطار الغزيرة في الاحياء الجنوبية منه .. اللهم احمدك #يوم الجمعة pic.twitter.com/W7P2dgPAKm

– طقس العرب – السعودية (ArabiaWeatherSA) 5 أغسطس 2022

ونشر عدة مغردين، باستخدام هاشتاغ “الرياض الآن”، مقاطع فيديو توثق مشاهد هطول أمطار غزيرة في الرياض وأحياءها الجنوبية، وعلى طريق المزاحمية دارما غربي العاصمة.

مقطع آخر وثق شوارع الرياض وسط هطول أمطار غزيرة.

مطر من طريق المزاحمية ضرما غرب الرياض. صورة عضو الفريق خالد بن سعود @محصول# الرياض_الآن # ارنب_الرياض #مطر pic.twitter.com/1V6a5bS19E

– فريق # طقس_المملكة 🇸🇦 (saudiweathergr) 5 أغسطس 2022

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني، الجمعة، من هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة على منطقة الرياض، مصحوبة بسلسلة من الآثار، حتى الساعة 1000 مساءً.

امطار غزيرة في الرياض

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك صادر عنها من المتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة بارزة.

# الرياض_الآن مع نزول المطر والصدقة جزا الله الصحة لكل من سئم المرض. 🤲🏻#time_response pic.twitter.com/O99blJzDJU

– ﮼ تركي ﮼ العودة ﮼ الشمري (@ turkkl0) 5 أغسطس 2022

وأشار إلى أن الأمطار يصاحبها أيضًا نشاط في الرياح السطحية وغياب الرؤية تقريبًا والبرد والأمطار الغزيرة.

المحافظات والمدن المتضررة تشمل الافلح، الحارق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريميلة، شقراء، ضرما السليل، حوطة بني تميم، ليلى، وادي الدواسر، مراد، القويعية، عفيف، الدوادمي، المطر، الدرعية.