استمرار البحث عن مفقود الرياض تركي الدوسري

تتواصل عملية البحث عن المفقود في الرياض، تركي الدوسري، مع استمرار الدعوات لإعادته إلى عائلته سالمين.

ومن خلال تويتر أطلق المغردون هاشتاغ جمعت فيه التمنيات الطيبة والدعاء له بعودته وصحته وسلامته وعافيته من كل مكروه وشر.

أمنية أمنية تحف مفقودة الرياض تركي الدوسري

وقال أحد المتابعين على تويتر “اللهم ان قلوب اهله فارغة .. املاهم بوفرة كرمك ورد اهله رد جميل”، بينما قال محمد الدوسري اسال أعاده الله عز وجل إلى أهله وأهله بسلام، ويعيده إليك سالمًا يا رب. وغرد علي العمري “اللهم جمع الناس في يوم لا شك فيه، اجمعه مع أهله وأعده سالمين”.

بينما قال فهد محمد “اللهم احفظه وأعده لأهله بأمان”، وتغريدة أخرى قالت اللهم إني استودعك إياك فاحفظه بعيونك التي لا تنام وأعده إليه. اسرة في رد جميل يارب ياحيا يا قيوم.

دعاء لتركي الدوسري

وتذكر المغردون المعتقل تركي الدوسري، حيث قال معاذ العتيبي “اللهم إني كرر موسى على أمه، وكرر يوسف والده، ورد تركي الدوسري على أهله وأحبابه، بصحة جيدة وحفظ. . يا رب العرش العظيم “.