استمرار البحث لليوم الثالث عن مفقود وادي الدواسر

أطلق مواطنون بطاقة للبحث عن المفقود في وادي الدواسر شايان الذي فقد مساره منذ ظهر الأربعاء عندما كان عائدا من عمله بمنطقة نجران.

معلومات عن المفقود في وادي الدواسر

ونقلت التغريدات معلومات منسوبة إلى أسرة المفقود، تشير إلى أنه كان يسافر في سيارة لكزس 2022 لونها رمادي فاتح، وآخر اتصال له كان على طريق وادي الدواسر في طريق عودته من العمل من الجنوب. الحدود. في محافظة نجران.

كما تشير المعلومات إلى أن المفقود في وادي الدواسر في الثلاثينيات من عمره واسمه شايان حمود العتيبي من سكان المحافظات الجنوبية.

ويتواصل البحث عن الشاب المفقود من قبل الجهات الرسمية وأهالي المنطقة الذين خافوا من البحث عنه.

أسباب لمواصلة البحث

وتفاعل المواطنون مع الحادث، داعين إلى استمرار البحث عن الشاب، حيث قالت إحدى التغريدات “على شباب ورجال محافظة وادي الدواسر التبرع في سبيل الله للبحث عن الجندي الضائع شايان العتيبي”. . من جنود حماية الوطن، ابحثوا عنه، فهو لا يموت من العطش “.

وكان بعض المواطنين يأمل ألا يغيب الشاب في أروقة الصحراء، وقالت إحدى التغريدات “يجب أن يكون الناس هناك! السيارة من طراز لكزس، أي أنه من المستحيل دخول الصحراء وتضيع لكزس، لأنها لن تبتعد عن الأسفلت على خطوط وعرة.

كما أشار بعضهم إلى أن الطريق غير مغلق مما يسهل عملية الإنقاذ، وقال أحد المغردين “الله يريدني أن أكون بصحة جيدة في سالم في الوصف الذي كنت مع طريق (المحمل) بين رانيا”. والوادي، والطريقة التي أعرف بها صحيحة. لا يزيد طوله عن 5 أمتار من الخط، وسيتجه القريب القريب من هذا المسار باتجاه تقاطع طريق الرين.

ولا يزال الشاب مفقودًا وسط مساعي للبحث عنه لليوم الثالث.