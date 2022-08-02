استمرار الحالة المطرية الصيفية على 8 مناطق

كشف باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحسيني عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المملكة وعدة دول عربية خلال الساعات المقبلة، حيث توقع استمرار حالة الأمطار الصيفية.

مطر غزير

وقال الحسيني في تغريدة على حسابه على تويتر، إن الوضع في الصيف مستمر، مع توقع هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة في أجزاء من مناطق الرياض، ابتداء من الثلاثاء. الشرقية، نجران، جازان، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة. والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وأضاف أن الطقس الدافئ متوقع نهارا حيث أنه أقل من المتوسط ​​السنوي لتلك الأيام في المملكة.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لا تزال هناك فرصة لعواصف كهربائية متوسطة إلى قوية تتسبب في تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة والمراهم فوق منطقة نجران. ومنطقة الباحة وعسير وجازان وأجزاء من المنطقة الشرقية الرياض والقصيم وحائل.

وكان ينتظر فرصة لتكوين غيوم عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة ترفع الغبار والأتربة فوق منطقة مكة، والتي يمكن أن تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الجنوب الغربي إلى الجنوب الغربي بسرعة 10-25 كم / ساعة في الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم / ساعة في الوسط. في الجزء الجنوبي، ومن الجنوب الغربي إلى الغرب بسرعة 15-35 كم / ساعة في الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم / ساعة، مع سحب رعدية.