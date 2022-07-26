استمرار الحالة المطرية الصيفية وأجواء مغبرة على هذه المناطق

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، موضحا أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوب الرياض تشهد الآن أجواء مغبرة. اضافة الى استمرار حالة هطول الامطار الصيفية.

مطر صيفي مستمر

وتوقع المسند، في تغريدة على حسابه على تويتر، رياحا نشطة من الشمال الغربي قد تثير بعض الغبار في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، جنوب غرب منطقة الرياض، وربما في نجران.

وعن حالة الأمطار الصيفية، أشار إلى أنها ستستمر، موضحا أن هطول أمطار متفرقة متوقعة اليوم في أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران والباحة ومكة، وقد تمتد إلى جنوب وغرب الرياض. منطقة.

وأشار إلى أن الزيادة في ساعات الليل مستمرة بمعدل دقيقة واحدة في اليوم، مشيرا إلى أن غروب الشمس يتقدم كل يوم والفجر وشروق الشمس ؛ فالليل طويل والنهار قصير.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره عن حالة الطقس، الثلاثاء، هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، من شأنها أن تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير. مرتفعات منطقة مكة المكرمة التي تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة). الليث القنفذة).

ومازالت الفرصة سانحة لسحب العواصف الممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في أجزاء من جنوب الرياض والمنطقة الشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 10-25 كم / ساعة في الجزء الشمالي و15-35 كم / ساعة في الوسط والجنوب، لتصل إلى 45 كم / ساعة مصحوبة بسحب عاصفة.