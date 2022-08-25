استمرار تحضيرات المدارس مع عودة الدراسة الأحد المقبل

لا يزال هاشتاغ “العودة للدراسة” يتصدر صفحات تويتر، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1444، ابتداء من الأحد المقبل، الموافق 1 صفر، بحسب وزارة التربية والتعليم.

تستمر الاستعدادات المدرسية

أطلق المغردون وسم “العودة إلى الدراسة” على تويتر، متمنين للطلاب عامًا جديدًا مليئًا بالنشاط والتميز.

بينما لا تزال الاستعدادات المدرسية للعودة إلى المدرسة والعام الجديد مستمرة، أشارت المدرسة الابتدائية 228 التابعة لإدارة الرياض إلى أنها تواصل تسليم الكتب للطلاب في جميع المراحل.

بداية الدراسة

ومن المقرر أن يعود الطلاب للدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، الأحد المقبل، الموافق 1 صفر، حسب التقويم الأكاديمي الجديد لوزارة التربية والتعليم لعام 1444.

في التقويم الأكاديمي لعام 1444، من المقرر أن تبدأ الدراسة في 28 أغسطس 2022 م الموافق 1 صفر لعام 1444 هـ.