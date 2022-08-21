استمرار هطول الأمطار الرعدية 5 أيام

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه حالة الطقس من غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضح المركز أن العواصف معتدلة ويمكن أن تصل إلى أمطار غزيرة مصحوبة بالآثار التالية (تدفق أمطار غزيرة – سقوط برد – سرعة تيار متجه نحو التيار – رفع غبار يحد من الرؤية الأفقية).

أما عن المناطق المتضررة، فقد أشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن جازان وعسير ونجران والباحة ستتأثر بحالة الأمطار وتأثيراتها.

التأثير على مكة

بينما توقع المركز زيادة فرص هطول الأمطار في المناطق المذكورة لتصل إلى مستويات قوية من الأربعاء المقبل إلى الجمعة، ويمتد تأثيرها ليشمل مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أدهم، العريديات، العريديات). كامل).

غيوم عاصفة

ولا يستثنى من ذلك تكوين السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بدفقات نشطة من الهواء تثير الغبار والأتربة خلال نفس الفترة في (الخرمة، تربة، رانية، المويه، الليث، القنفذة، جدة، خليص، الجموم).

بالإضافة إلى منطقتي المدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفرا، المهد، الحناكية، العلا، خيبر، العيص، ينبع، بدر) وتبوك (تبوك، تيماء، حقل، أملج).