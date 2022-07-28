استنفار أمني وتعليق الدوام في الإمارات بسبب السيول

كثفت وزارة الداخلية الإماراتية وإدارة الأزمات الإماراتية جهودهما لمساعدة ضحايا الفيضانات في الفجيرة، حيث قامت فرق متخصصة بنقل 150 شخصًا متضررًا من الفيضانات.

فيضانات الفجيرة حفظ الله اهل الامارات وتمطر الخير والبركة …

التسريع عبر المياه الراكدة يضر بالممتلكات.

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– هاشتاق السعودية (HashKSA) 28 يوليو 2022

وأشارت إدارة الأزمات في الإمارات إلى أن المتطوعين يعملون لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات ودعت الجميع إلى الوثوق ببيانات الطقس الرسمية.

وطالب بضرورة الالتزام بتعليمات وتعليمات الجهات المختصة، والحذر، والالتزام بالمتطلبات الأمنية، وعدم ترك المنازل غير المتضررة، خاصة في المناطق التي تشهد أمطار غزيرة، إلا للضرورة.

وقف العمل في القطاع الخاص

من جانبه، أمر مجلس الوزراء جميع الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول، وخاصة في إمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، بأن يعمل موظفوها غير الأساسيين عن بعد خلال يومي الخميس واليوم التالي.

واستثنى القرار جميع الجهات الاتحادية ذات العلاقة بالدفاع المدني والشرطة والأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بدعم المجتمع، والتي تتعامل مع بلاغات الأضرار التي لحقت بمزارع وممتلكات المواطنين.