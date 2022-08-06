استياء في التعاون السعودي بسبب مصطفى فتحي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود استياء كبير داخل نادي التعاون السعودي، بسبب الدولي المصري مصطفى فتحي.

مصطفى فتحي موجود حاليا في القاهرة، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأول لنادي التعاون السعودي يوم الجمعة ضد الوصل الإماراتي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مصطفى فتحي أبلغ مسؤولي التعاون السعودي، بوجود أزمة لدى عودته بسبب تأشيرة سفر إلى أمستردام، الأمر الذي أغضب مسؤولي قاسم السكري بسبب تصرفات اللاعب وغيابه عن المباراة. معسكر.

خسر أول فريق كرة قدم لنادي التعاون السعودي هدفين مقابل هدف واحد أمام نظيره الإماراتي الوصل يوم الجمعة في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تنطلق في 25 أغسطس. .