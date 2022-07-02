استيراد الطاقة يرهق الاقتصاد التركي.. قفزة فِيْ العجز التجاري

قفز العجز التجاري التركي بنسبة 184.3 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ يونيو إلَّى 8.16 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية.

وعزت وزارة التجارة التركية سبب ارتفاع العجز التجاري إلَّى استمرار الزيادة فِيْ تكاليف واردات الطاقة بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

أدت حرب أوكرانيا إلَّى ارتفاع أسعار السلع العالمية، مما يعرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، الذي يهدف إلَّى معالجة التضخم المرتفع بفائض فِيْ الحساب الجاري.

كَمْا كشفت البيانات أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 18.5 فِيْ المائة إلَّى 23.40 مليار دولار فِيْ يونيو، بينما قفزت الواردات 39.6 فِيْ المائة إلَّى 31.56 مليار دولار.

وبلغ العجز التجاري فِيْ النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.

انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 20٪ مقابل الدولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى يونيو من هذا العام، وهُو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة رصدته بلومبرج.

كَمْا أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري ارتفع إلَّى 51.4 مليار دولار فِيْ النصف الأول من العام.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن العجز، الذي ارتفع بنسبة 143٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، كان مدفوعًا بتكاليف استيراد الطاقة بالإضافة إلَّى انخفاض قيمة الليرة.

التبادل التجاري

أعربت تركيا فِيْ 22 حزيران / يونيو عَنّْ أملها فِيْ أن يصل حجم صادراتها إلَّى السعودية إلَّى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك على لسان نيل أولبك رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي فِيْ تصريحات صحفِيْة نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة الصباح الحكومية.

وأوضح أن “حجم الصادرات للسعودية بلغ 7.3 مليار دولار من قبل”، مضيفاً “مع عودة الزخم فِيْ العلاقات يمكننا الحديث عَنّْ صادرات للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار”.

قال مسؤول تجاري تركي فِيْ يونيو الماضي، إن بلاده تخطط لزيادة قيمة صادراتها إلَّى 300 مليار دولار بحلول عام 2023.

وأشار جول إلَّى أنه “على الرغم من تحديات وباء كورونا، بلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار فِيْ عام 2022”.

وأوضح أن “الصادرات التركية فِيْ عام 2022 سجلت نموًا بنسبة 33٪، مقارنة بنمو التجارة العالمية بنسبة 23٪ فقط”.

بلغ إجمالي صادرات تركيا 225.4 مليار دولار خلال عام 2022، بنمو 32.9 فِيْ المائة، مقارنة بعام 2022، بحسب بيانات صادرة عَنّْ مجلس المصدرين الأتراك.