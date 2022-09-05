كيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية قياس 1444 وكم مدة الاختبار ،تعد من أكثر الخدمات التعليمية المشهورة في الاوقات الأخيرة والتي أصدره مجلس تقيم التعليم والتدريب من أجل تنمية وتطوير مهارات المعلمين ،والحفاظ على سير العملية التعليمية تحت أي ظروف طارئة بالإضافة الى تحديد مواعيد إجراء الاختبارات والحصول على الترخيص المهني لمجال التدريس السعودي.

كيف أسجل في اختبار الرخصة المهنية بقياس 1444

أدخل نظام التسجيل الإلكتروني.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من خلال منصة الوصول.

أكَمْل خطوات التحقق وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق اختبار على الواجهة الرئيسية.

انقر فوق الزر “تسجيل” بجوار الاختبار.

حسنًا، ثم انقر فوق رمز التالي.

أدخل بيانات الاختبار وانقر فوق التالي.

حدد تخصصك وأدخل تفاصيل مَوعِد الامتحان.

اقبل الشُروطْ وانقر فوق التالي.

ادفع الرسوم لإكَمْال التسجيل التجريبي.

حالات إلغاء الرخصة المهنية للمعلمين 1444

هناك حالات كثيرة تم وضعها فِيْ حالات تم فِيْها إلغاء إحداها، حيث يتم إلغاء الترخيص المهني، لذلك تجنب العديد من النقاط التالية:

سب دين الإسلام أو إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم. اعتماد أي توجه فكري فِيْ ممارسة مهنة التدريس مما يولد أثراً سلبياً على الطلاب. ممارسة الأعمال المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، ما دامت ممارسته مخالفة لصلاح المعلم، كالسحر أو السحر. إذا صدر أي توجيه ضد المدرس من رئاسة أمن الدولة لأسباب أمنية أو عقيدة متطرفة. حيازة أو ترويج أو استخدام المواد المخدرة أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على العقل أو الجسم. إثبات إصابة المعلم بمرض عقلي أو عقلي بناءً على تقرير – وفقًا للائحة التنفِيْذية للموارد البشرية – ينتج عنه عدم قدرته على ممارسة مهنة التدريس. يكون رفض الجهة الصحية المختصة إبلاغ المعلم بمرض عقلي أو مرض عقلي بعد مرور شهر على إخطار المعلم. المساومة على نزاهة التعليم أو عدم النزاهة فِيْ أداء واجبات المعلم التربوية. عدم التزام المعلم بالخطاب المعتمد من وزارة التربية والتعليم بشأن النزاهة فِيْ جودة الخدمات.

كيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية قياس 1444 وكم مدة الاختبار بالإضافة الى اشتراط هيئة التدريب والتعليم عن ضرورة حصول المعلمين على الرخصة وتناسب كافة الإجراءات والمواصفات لدى المعلم وإلتزامه بكافة الأخلاقيات والمهارات العلمية.