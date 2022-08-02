اسرار الشعر الحرير.. أقوي كيراتين طبيعي فوري لفرد أصعب أنواع الشعر المجعد والخشن فِيْ ساعه واحده

نظرًا لأن العديد من النساء العربيات لديهن شعر مجعد أو مجعد، فإنهن يرغبن فِيْ الحصول على شعر أملس وأملس، وقد تم توفِيْر العديد من المنتجات التي تساعد على فرده فِيْ الأسواق، ولكن سرعان ما نرى الضرر غير المتوقع للشعر وتأثيره على زيادته . وعليه قررنا اليوم توسيع التقرير بوصفات طبيعية تمنح الشعر النعومة واللمعان دون الإضرار به، بالإضافة إلى إطالة جذوره بالعديد من الفِيْتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر للحفاظ عليها من العوامل الخارجية، وإليكَمْ الوصفات أكثر أهمية بالنسبة للفرد ذو الشعر الطبيعي.

وصفة الحَلْيب والعسل الطبيعي لشعر ناعم وصحي

تعتبر هذه الوصفة أول من يعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي وآمن، حيث أنه يحتوي على أكثر المكونات المفِيْدة للجسم، مثل العسل الذي يحتوي على العديد من الفِيْتامينات التي تغذي جذور الشعر وتقويته، وكذلك الحَلْيب الذي يحتوي على الكالسيوم الموجود فِيْه. مهم لصحة الشعر، وعند مزج المكونين، يمكنك الحصول على شعر ناعم وسلس وصحي.

أضف كوبًا واحدًا من الحَلْيب كامل الدسم إلى ملعقة كبيرة من العسل.

ثم يتم خلط المكونين معًا وتطبيقهما لتنظيف الشعر حتى يتمكن الشعر من امتصاص فوائد الحَلْيب والعسل.

كَمْا يفضل ترك الوصفة على فروة الرأس لمدة ساعة على الأقل.

يفضل بعد مرور الوقت غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو للتأكد من إزالة آثار الحَلْيب والعسل بالكامل.

وصفة الكرفس لتقوية الشعر وفرده

أما بالنسبة لهذه الوصفة فهِيْ توفر كَمْية كبيرة من الترطيب للشعر، وفِيْ نفس الوقت تقويها وتنعيمها بطريقة رائعة وفِيْ فترة زمنية قصيرة، لاستخدام هذه الوصفة اتبع ما يلي

يتم تقطيع كَمْية مناسبة من الكرفس إلى قطع صغيرة إلى حد ما وإضافتها إلى وعاء عميق يحتوي على ماء نظيف، ويفضل تركها فِيْ الماء لمدة يوم كامل للحصول على التركيز المطلوب من التركيبة.

يتم بعد ذلك وضع السائل النهائي باستخدام زجاجة مقلوبة، ثم رشها على خصلات الشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم يتم تدليكها جيدًا.

يفضل ترك هذه المادة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة للحصول على نتيجة مرضية.

بعد الانتهاء من الوصفة يمكنك غسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو وستلاحظ الفرق.

كوكاكولا لفرد الشعر