اسرار الكوريات.. تطويل الشعر بجنون متر كامل لحد كعب رجلك بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات ومضاعفة نمو الشعر ومنع التساقط بخلطة صاروخية جبارة

اسرار الهنود جنون تطويل الشعر لمتر كامل و تطويل الشعر فِيْ أسرع وقت فِيْ أذهان جميع الفتيات والنساء، يريد الجميع الحصول عليه شعر صحي طويل مشرق، نابض بالحياة وفرد مثل الكوريين، ولكن مع كثرة استخدام المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل، يمكننا أن نؤذي الشعر أكثر مما يفِيْده ؛ لذلك بدأ الاهتمام يتحول إلى خامات طبيعية تحقق نفس الأهداف وتتجنب الضرر الناتج عن استخدام الكيماويات، فاتبعني يا سيدتي الجميلة لتذكيرك ببعض الوصفات الطبيعية لتمديد الشعر.

اسرار الهنود جنون تطويل الشعر لمتر كامل

هناك العديد من المواد الطبيعية التي تساعد مكوناتها على إطالة الشعر دون إتلافه، وبعض هذه النباتات أعشاب توفر لك شعر طويل أملس جميل الجانب، ونخبرك ببعض منها أدناه.

إكليل الجبل

تتميز هذه العشبة باحتوائها على مضادات الأكسدة التي تقلل من تساقط الشعر وتغذيه. لذلك فهُو أيضًا حَلْ رائع لمن يعانون من تساقط الشعر حيث أنه مفِيْد لفروة الرأس بشكل عام وله نتائج مبهرة فِيْ نمو الشعر. لأنه يحسن الدورة الدموية فِيْ فروة الرأس، مما يجعلها قادرة على إيصال العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر بشكل جيد، مما يساهم بشكل كبير فِيْ إطالة الشعر بشكل كبير وتطوره.

مكونات الوصفة

2 أو 3 أغصان من إكليل الجبل.

2 كوب ماء ساخن.

خطوات التحضير

يجب وضع أغصان إكليل الجبل فِيْ الماء الساخن، ثم نقعها، ثم تركها تبرد تمامًا.

صفِيْ الخليط واستخدم الماء الناتج.

ضعي طبقة مناسبة على شعرك واتركيها لمدة ربع ساعة.

ثم اشطفِيْ شعرك بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار غسل الشعر بماء إكليل الجبل مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

زيت الجوجوبا

يعمل على تغذية وترطيب الشعر. كرنب و يستخدم فِيْ العديد من مستحضرات التجميل للشعر لما له من نتائج مذهلة حيث أنه مفِيْد فِيْ جلب الطعام إلى بصيلات الشعر كَمْا أنه يحسن الدورة الدموية وبالتالي يؤثر بشكل كبير على نمو الشعر.

المكونات

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

وعاء لخلط المكونات.

طريقة تحضير الوصفة