اسرار الهنود.. الخلطة الهندية الصاروخية لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات فِيْ 7 ليالي

نناقش اليوم ونقدم أقوى الخلطات الهندية لنمو الشعر وملء الفراغات الموجودة على الرأس، فهناك العديد من الوصفات التي أعدها هنود وصدرت إلى دول مختلفة وتباع بأغلى الأسعار ولكن أنت يمكنك الحصول على الوصفة بالمكونات والخطوات وتحضيرها بنفسك فِيْ المنزل وستكون أقل تكلفة من الخلطات المعدة، وفِيْ السطور التالية سوف نقدم لك بعض الوصفات الهندية التي يمكنك صنعها بنفسك بأقل تكلفة وبأقل تكلفة. كفاءة كبيرة.

أقوى خلطات هندية لنمو الشعر وملء الفراغات.

من أفضل الخلطات الهندية التي تملأ فراغات الرأس وتعالج داء الثعلبة ومشكلة الصلع كل ما يلي –

مزيج الزيت الهندي

المكونات المطلوبة –

ملعقة كبيرة من زيت الخروع وزيت الحبة السوداء وزيت الخردل.

أوراق الكاري المختلفة.

ثمار عنب الثعلب الهندي.

خطوات تحضير مزيج الزيت الهندي وكيفِيْة استخدامه –

امزج جميع الزيوت والمكونات حتى تصبح ناعمة تمامًا وممتازة جيدًا.

ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر وقسميه إلى أربعة أقسام ومشطيه.

ثم ضعي المزيج على كل قسم بالتساوي ويمكنك التركيز على المناطق الفارغة من رأسك.

بعد ذلك، اسحبي شعرك لأعلى فِيْ شكل كعكة ثم غطيه بغطاء بلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل، ثم اشطفِيْ شعرك وكرري ذلك مرتين فِيْ الأسبوع.

مزيج بذور الحَلْبة

المكونات المطلوبة –

بذور الحَلْبة.

عصير ليمون

خطوات تحضير حَلْق الشعر –