اسرار الهنود تطويل الشعر بسرعه الصاروخ فِيْ 7 ايام انبات الفراغات ووقف التساقط ومحاربه الصلع اقوي وصفه هنديه

تمديدات شعر سريعة جدًا فِيْ 7 أيام تبحث العديد من الفتيات عن كيفِيْة إطالة شعرهن بوصفات طبيعية، ومن أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجه الفتيات أنه بعد تمليس شعرهن بالميكنة ولا يكون شعر الطفل بعد نهاية فِيْ الفترة المحددة، يصبح الفرد أكثر تدهُورًا وخشنة وقصفًا ولديه العديد من المشكلات. هذا أمر طبيعي لأن الطريقة الخاطئة تؤدي إلى نتائج غير مرضية، لذلك من الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي قد تحتاج إلى الصبر، لكن نتائجها ممتازة وستدوم معك مدى الحياة.

كيف ينمو الشعر بسرعة بالوصفات الطبيعية

أفضل الوصفات الطبيعية لإطالة الشعر الخفِيْف بسرعة –

قناع إطالة الشعر بزيت جوز الهند والقرفة

تستخدم هذه الوصفة لعلاج الشعر القصير والضعيف والمموج.

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند واخلطي المكونات جيدًا.

يوضع هذا القناع على الشعر وفروة الرأس ويترك لمدة 4-25 دقيقة.

ثم اشطفِيْ شعرك بالماء الدافئ وكرري هذا القناع مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع.

وصفة البصل لنمو الشعر.

مكونات الوصفة

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة –

يجب تقطيع البصل ناعماً، ثم تقطيعه داخل المفرمة الكهربائية، ثم إضافة عصير الليمون إلى عصير البصل وتقليب جيداً.

بعد ذلك، بللي شعرك ثم قسميه إلى أجزاء متساوية وضعي الوصفة على كل قسم من الوصفة.

يجب ترك الخليط فِيْ شعرك لمدة ساعة على الأقل، مع الحرص على تسخين شعرك بوضع غطاء بلاستيكي أو باروكة شعر حتى انتهاء فترة الانتظار.

اشطفِيْ شعرك بالماء والشامبو الخالي من الكبريتات، وكرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع، وستظهر النتائج فِيْ غضون أيام قليلة من الاستخدام.

بذور الكتان لنمو الشعر.

خذ ربع كوب من بذور الكتان، وكوبين من الماء، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وبعض الزيوت العطرية، وأهمها زيت اللافندر.

توضع بذور الكتان فِيْ إناء ويضاف إليها الماء ويوضع على النار ويقلب الخليط حتى يغلي تماما ويزال الخليط عن النار عند ظهُور الرغوة البيضاء ويتم ترشيح الخليط.

توضع باقي المكونات عليها وتوضع على الشعر بتدليك جيد لفروة الرأس، غطي الشعر بغطاء الدش واتركيه لمدة نصف ساعة إلى ساعتين، اغسلي الشعر جيداً بالماء.

زيت جوز الهند والزيتون لنمو الشعر.

المكونات المطلوبة –



أربع ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

منشفة مبللة بالماء الدافئ أو غطاء حراري.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

زيت اللافندر

طريقة تحضير الوصفة –

أضف الزيوت معًا، على الرغم من أن إحداها تكفِيْ لعمل الوصفة، إلا أن إضافتها معًا تعزز الفعالية.

بعد ذلك، سخني المزيج وقم بإذابه فِيْ غلاية مزدوجة أو فِيْ الميكروويف، ثم اتركه يبرد قليلاً ثم ضعه فِيْ وعاء نظيف.

اشطف شعرك من الكريمات، ثم دلكيه من فروة الرأس حتى الأطراف بالمزيج ودلكيه جيداً لعدة دقائق، ثم اتركيه لمدة ساعتين على الأقل.

غطي رأسك بمنشفة أو قبعة دافئة، ثم اشطفِيْ شعرك بالماء الدافئ وشامبو خالٍ من المواد الكيميائية أو الكبريت.

وصفة الصبار

يحتوي جل الصبار على إنزيمات محَلْلة للبروتين تزيل خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس وتنشط بصيلات الشعر وتزيد من ترطيبه ونعومته.

يتم ذلك عن طريق فتح ورقة الصبار واستخراج الجل منها، ويوضع الجل فِيْ وعاء ويوضع على الشعر وفروة الرأس، ويترك ليعمل لمدة ساعة ويغطى الشعر.

ثم يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة بالماء والشامبو وتكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

البيض لنمو الشعر