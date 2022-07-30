اسرار عمل البسبوسة الشهِيْة بطعمها الأصلي

البسبوسة من أشهر الحَلْويات التي عرفها الملايين من الناس حول العالم، وعلى الرغم من الإقبال الكبير على حَلْوى البسبوسة، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الناس يفشلون دائمًا فِيْ صنع بسبوسة جيدة فِيْ المنزل، لذلك نحن ذاهبون لتقديم قائمة بأهم المكونات التي ستحتاجها عند صنع البسبوسة فِيْ المنزل. سنزودك أيضًا بتفاصيل كاملة عن طريقة التحضير حتى تتمكن من الحصول على بسبوسة ناجحة فِيْ المرة الأولى.

مقادير البسبوسة

تساءل الكثير من الناس عن المكونات الأصلية لصنع بسبوسة منزلية ناجحة، والتي يجب أن نذكرها هنا أن البسبوسة الجيدة لا تغير مكوناتها أبدًا، ولهذا السبب عندما تبدأ فِيْ تحضير البسبوسة فِيْ المنزل، مجموعة المكونات التي سنذكرها ولأنها أساس نجاح البسبوسة بشكل عام، فهذه المكونات هِيْ كالتالي

2 كوب دقيق سميد ويجب أن يكون نوع جيد من دقيق السميد.

كوب زبادي.

كوب سكر

· نصف كوب زيت طبخ.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

قليل من الملح

خطوات عمل البسبوسة بالمنزل

يعتقد بعض الناس أن الحصول على بسبوسة فاخرة ذات مذاق رائع هُو شيء احترافِيْ لا يمكن العثور عليه إلا فِيْ محَلْات المعجنات، لكن لا يبدو الأمر كذلك حقًا، لأنك تحتاج فقط إلى التأكد من صنع بسبوسة جيدة. أن جميع المكونات على ما يرام ثم التحضير باتباع الخطوات الصحيحة وهِيْ كالتالي