اسرار لكل عروسة.. النشا وكريم ميبو صاروخ لجمالك لتبييض الاماكن الداكنه فِيْ الجسم من اول استعمال

تعلمي طريقة استخدام وتحضير وصفة الفازلين والميبو لتبييض وتفتيح المناطق الحساسة والداكنة من الجسم والبشرة هذه الوصفة من أشهر وصفات التفتيح الفوري والتي تعطي أفضل النتائج التي يمكن أن تحققها كل فتاة بدون أي كريمات كيميائية التي تضر بصحة الجسم، والفازلين يوفر فوائد متعددة للبشرة ويعالجها. وهناك العديد من الأمراض الجلدية التي تصيب الجسم والجلد، وسوف نشرح كيفِيْة تحضير الوصفة بخطوات بسيطة فِيْ السطور التالية البند لدينا.

طريقة تحضير وصفة ميبو وفازلين للتبييض

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة –



ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة قشطة ميبو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو وزيت جوز الهند.

كريم فازلين الطبي.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات تحضير كريم تفتيح الجسم بالفازلين وميبو –

نأخذ وعاء عميق ونضع جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْه ونخلطها جيدًا.

يمكنك وضعها فِيْ حمام ماري لمدة دقيقة حتى تصبح كريمية ومختلطة تمامًا.

التقطيها واتركيها تبرد تمامًا، ثم اشطفِيْ المنطقة التي تريدين تفتيحها، مثل الجلد أو المناطق الحساسة.

يجب وضع الكريم على منطقة نظيفة.

ابدئي بتوزيعه على جسمك وجلدك بحركات لطيفة وقم بالتدليك جيدًا لعدة دقائق، ثم اتركيه على المنطقة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

ثم اشطف المنطقة بالماء البارد، ويجب ترطيب المنطقة فور تجفِيْفها، ويمكنك استخدام الكريم مرتين فِيْ الأسبوع.

احتياطات عند استخدام كريم فازلين