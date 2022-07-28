اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب بقيمة 5000 ريال بشُروطْ مرنة للعميل

منصة سلفا هِيْ أول منصة سعودية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لاستخدامها فِيْ التمويل الشخصي السريع، كَمْا أنها توفر التمويل الصغير للمستهلكين للمواطن، وهذا التمويل الذي توفره منصة سلفا هُو تمويل شخصي وسريع وخالٍ من المتاعب، لكنها تحتوي أيضًا على الكثير من الخدمات والمميزات المفِيْدة جدًا، والشُروطْ التي تضعها بسيطة وليست معقدة على الإطلاق، ومنصة سلفا الإلكترونية معروفة منذ نشأتها وتقدم الكثير من المساعدة للمواطنين السعوديين، وتمنحهم القروض وبعض التمويل أيضًا للعملاء لمساعدتهم فِيْ الحصول على جميع الضروريات الأساسية، وهذا يساعدهم أيضًا فِيْ بناء مشاريعهم. توفر هذه المنصة الإلكترونية تمويلاً للأفراد يصل إلى 5000 ريال سعودي.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة Salfa عبر الإنترنت

قبل معرفة كيفِيْة التسجيل فِيْ هذه المنصة، يجب أن تعلم أن دفع المبلغ الذي تقدمه لك منصة سلفا يتم من خلال أقساط شهرية، ويمكنك دفع المبلغ فِيْ ستة أشهر، ولكن هناك بعض الشُروطْ البسيطة التي يجب عليك اتباعها ومن مزاياها أنك لست بحاجة إلى ضامن ولا حتى تحويل راتب المواطن الشهري، والتسجيل فِيْ المنصة له عدة خطوات

تذهب إلى الموقع الرسمي منصة متقدمة.

ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أنت تختار المبلغ الذي تريد استلامه.

ثم تختار المدة التي تريد أن تدفعها ويجب أن تكون مناسبة لظروفك المعيشية.

بعد ذلك، تحتاج إلى اختيار رمز التطبيق المبكر ثم الانتظار حتى تتم الموافقة على طلبك للحصول على التمويل على الفور.

شُروطْ وأحكام القرض المسبق