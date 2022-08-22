اسرع هدف في العالم كم ثانيه ، ذاع أمر خلال الفترة الأخيرة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث حول الأهداف الأسرع تسجيلاً والتي هنالك تنازع عليها لوجود بعض الأسباب ، مما أوفصح الاتحاد الإحصائي لكرة القدم أنه ليس هنالك نظام يعمل على تحديد التوقيت الخاص بالأهداف ، وبالتالي دائماً سيحدث الخلافات حول السجلات الخاصة بالأهداف الأسرع ، وهنالك العديد من الأهداف المدرجة في الموسوعة لم يتم تصويرها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، تابعوا معنا .

أسرع هدف في العالم كم ثانية

يعتبر الكثيرون أن أسرع هدف في العالم هو هدف السعودي نواف العبد الذي سجل بعد ثانيتين فقط من بداية المباراة، عندما كان يلعب مع نادي الهلال السعودي، حيث كانت المباراة بين الهلال. والشعلة في كأس ولي العهد عام 2009 م، لكن الجدير بالذكر أن موضع هدف نواف العبد بعد ثانيتين متنازع عليه أيضًا، نظرًا لإعلان بطلان المباراة لاحقًا بسبب عدم استحقاق لاعبين من السنة. التي تشير إلى أنه تم العثور على عدة لاعبين فوق سن 23 عامًا (يمكن رؤية الهدف “”).

أسرع الأهداف في كرة القدم كم ثانية

بموجب قوانين لعبة كرة القدم، وتحديداً القانون 8، يمكن تسجيل الأهداف مباشرة من البداية، وأسرع الأهداف في القائمة أدناه هي اللقطات المأخوذة مباشرة من البداية وتشمل الأهداف التي سجلها أي نوع من اللاعبين، بما في ذلك الناشئين أو الهواة أو شبه المحترفين أو المحترفين أو النساء، في أي دوري كرة قدم أو كأس أو أي مسابقة أخرى حول العالم، وهم على النحو التالي

تصنيف لاعب السنة المباراة النتائج زمن الهدف 1 جافين ستوكس 2017 Marhill vs Clydebank 3-0 2.1 ثانية 2 فوك باكيشي 2012 GSP Bullet vs FK Doryol 4-1 2.2 ثانية 3 مارك بوروز 2004 كاوز سبورتس ريس مقابل إستلي ريس. 5-3 2.56 ثانية 4 ريكاردو أوليفيرا 1998 ريو نيجرو كابيتال ضد سوريانو انلاند 1–1 2.8 ثانية 5 تشيونغ ساي هو 1993 كأس بورتسموث – 2.8 ثانية 6 كارلوس الميدا 2011 أوليفيرا دو vs Associação Atlética de Arganil 3-0 3 ثوان 7 ميغان سيرسون 2016 أوما ماورودرس ضد مينيسوتا كروكستاون 2-0 3 ثوان 8 فريدريكو تشافيس جويديس 2003 أمريكا مينيرو ضد فيلا نوفا 1-5 3.17 ثانية 9 كولين كوبرثويت 1979 بارو ضد كيترينج تاون 0-4 3.55 ثانية 10 ريتشارد ويتون 2017 أوكوود ضد لينجفيلد 2-6 3.57 ثانية

أسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي، كم ثانية

حتى وقت قريب، تم تقريب جميع أوقات الأهداف إلى أقرب ثانية، لذلك لم تكن هناك قائمة نهائية بأسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك تغير في عام 2022، حيث استخدم أوبتا لقطات أرشيفية وتكنولوجيا الفيديو لقياس أسرع الضربات في تاريخ المسابقة. إلى أقرب جزء من مائة من الثانية كمصدر رسمي لبيانات الدوري الإنجليزي، وإليك أسرع أهداف الدوري الإنجليزي في الثانية

تصنيف لاعب المباراة تاريخ زمن الهدف 1 شين لونغ واتفورد – ساوثامبتون 23 أبريل 2022 7.69 ثانية 2 ليدلي كينج برادفورد سيتي – توتنهام هوتسبر 9 ديسمبر 2000 9.82 ثانية 3 آلان شيرر نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي 18 يناير 2003 10.52 ثانية 4 كريستيان إريكسن توتنهام هوتسبر – مانشستر يونايتد 31 يناير 2022 10.54 ثانية 5 مارك فيدوكا تشارلتون أثليتيك – ليدز يونايتد 17 مارس 2001 11.90 ثانية 6 دوايت يورك كوفنتري سيتي – أستون فيلا 30 سبتمبر 1995 12.16 ثانية 7 كريس ساتون إيفرتون – بلاكبيرن روفرز 1 أبريل 1995 12.94 ثانية 8 كيفين نولان بلاكبيرن روفرز – بولتون واندررز 10 يناير 2004 13.48 ثانية 9 جيمس بيتي تشيلسي – ساوثامبتون 28 أغسطس 2004 13.52 ثانية 10 أسمير بيجوفيتش ستوك سيتي – ساوثامبتون 2 نوفمبر 2013 13.64 ثانية

اسرع هدف في العالم كم ثانيه ، تعتبر كرة القدم هي الرياضة الأكثر انتشاراً حول العالم ، كونه هنالك روح المنافسة الشديدة بين الفرق والأندية التي تشارك في تلك المباريات ، وهنالك تداعيات بأن الهدف الأسرع في العالم لنواف العبد اللاعب السعودية والذي سجله بعد ثانتين من بدء المباراة .