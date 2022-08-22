اسرع هدف في العالم كم ثانيه ، ذاع أمر خلال الفترة الأخيرة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث حول الأهداف الأسرع تسجيلاً والتي هنالك تنازع عليها لوجود بعض الأسباب ، مما أوفصح الاتحاد الإحصائي لكرة القدم أنه ليس هنالك نظام يعمل على تحديد التوقيت الخاص بالأهداف ، وبالتالي دائماً سيحدث الخلافات حول السجلات الخاصة بالأهداف الأسرع ، وهنالك العديد من الأهداف المدرجة في الموسوعة لم يتم تصويرها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ، تابعوا معنا .
أسرع هدف في العالم كم ثانية
يعتبر الكثيرون أن أسرع هدف في العالم هو هدف السعودي نواف العبد الذي سجل بعد ثانيتين فقط من بداية المباراة، عندما كان يلعب مع نادي الهلال السعودي، حيث كانت المباراة بين الهلال. والشعلة في كأس ولي العهد عام 2009 م، لكن الجدير بالذكر أن موضع هدف نواف العبد بعد ثانيتين متنازع عليه أيضًا، نظرًا لإعلان بطلان المباراة لاحقًا بسبب عدم استحقاق لاعبين من السنة. التي تشير إلى أنه تم العثور على عدة لاعبين فوق سن 23 عامًا (يمكن رؤية الهدف “”).
أسرع الأهداف في كرة القدم كم ثانية
بموجب قوانين لعبة كرة القدم، وتحديداً القانون 8، يمكن تسجيل الأهداف مباشرة من البداية، وأسرع الأهداف في القائمة أدناه هي اللقطات المأخوذة مباشرة من البداية وتشمل الأهداف التي سجلها أي نوع من اللاعبين، بما في ذلك الناشئين أو الهواة أو شبه المحترفين أو المحترفين أو النساء، في أي دوري كرة قدم أو كأس أو أي مسابقة أخرى حول العالم، وهم على النحو التالي
|تصنيف
|لاعب
|السنة
|المباراة
|النتائج
|زمن الهدف
|1
|جافين ستوكس
|2017
|Marhill vs Clydebank
|3-0
|2.1 ثانية
|2
|فوك باكيشي
|2012
|GSP Bullet vs FK Doryol
|4-1
|2.2 ثانية
|3
|مارك بوروز
|2004
|كاوز سبورتس ريس مقابل إستلي ريس.
|5-3
|2.56 ثانية
|4
|ريكاردو أوليفيرا
|1998
|ريو نيجرو كابيتال ضد سوريانو انلاند
|1–1
|2.8 ثانية
|5
|تشيونغ ساي هو
|1993
|كأس بورتسموث
|–
|2.8 ثانية
|6
|كارلوس الميدا
|2011
|أوليفيرا دو vs Associação Atlética de Arganil
|3-0
|3 ثوان
|7
|ميغان سيرسون
|2016
|أوما ماورودرس ضد مينيسوتا كروكستاون
|2-0
|3 ثوان
|8
|فريدريكو تشافيس جويديس
|2003
|أمريكا مينيرو ضد فيلا نوفا
|1-5
|3.17 ثانية
|9
|كولين كوبرثويت
|1979
|بارو ضد كيترينج تاون
|0-4
|3.55 ثانية
|10
|ريتشارد ويتون
|2017
|أوكوود ضد لينجفيلد
|2-6
|3.57 ثانية
أسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي، كم ثانية
حتى وقت قريب، تم تقريب جميع أوقات الأهداف إلى أقرب ثانية، لذلك لم تكن هناك قائمة نهائية بأسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ذلك تغير في عام 2022، حيث استخدم أوبتا لقطات أرشيفية وتكنولوجيا الفيديو لقياس أسرع الضربات في تاريخ المسابقة. إلى أقرب جزء من مائة من الثانية كمصدر رسمي لبيانات الدوري الإنجليزي، وإليك أسرع أهداف الدوري الإنجليزي في الثانية
|تصنيف
|لاعب
|المباراة
|تاريخ
|زمن الهدف
|1
|شين لونغ
|واتفورد – ساوثامبتون
|23 أبريل 2022
|7.69 ثانية
|2
|ليدلي كينج
|برادفورد سيتي – توتنهام هوتسبر
|9 ديسمبر 2000
|9.82 ثانية
|3
|آلان شيرر
|نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي
|18 يناير 2003
|10.52 ثانية
|4
|كريستيان إريكسن
|توتنهام هوتسبر – مانشستر يونايتد
|31 يناير 2022
|10.54 ثانية
|5
|مارك فيدوكا
|تشارلتون أثليتيك – ليدز يونايتد
|17 مارس 2001
|11.90 ثانية
|6
|دوايت يورك
|كوفنتري سيتي – أستون فيلا
|30 سبتمبر 1995
|12.16 ثانية
|7
|كريس ساتون
|إيفرتون – بلاكبيرن روفرز
|1 أبريل 1995
|12.94 ثانية
|8
|كيفين نولان
|بلاكبيرن روفرز – بولتون واندررز
|10 يناير 2004
|13.48 ثانية
|9
|جيمس بيتي
|تشيلسي – ساوثامبتون
|28 أغسطس 2004
|13.52 ثانية
|10
|أسمير بيجوفيتش
|ستوك سيتي – ساوثامبتون
|2 نوفمبر 2013
|13.64 ثانية
اسرع هدف في العالم كم ثانيه ، تعتبر كرة القدم هي الرياضة الأكثر انتشاراً حول العالم ، كونه هنالك روح المنافسة الشديدة بين الفرق والأندية التي تشارك في تلك المباريات ، وهنالك تداعيات بأن الهدف الأسرع في العالم لنواف العبد اللاعب السعودية والذي سجله بعد ثانتين من بدء المباراة .