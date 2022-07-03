اسعار الاضاحي فِيْ عيد الأضْحَى فِيْ البحرين 2022 واماكن بيعها

أسعار الأضاحي لعيد الأضحى فِيْ البحرين 2022 وأماكن بيعها من بين الأمور التي تم البحث عنها مؤخرًا، حيث تم الإعلان عن أسعار الأضاحي فِيْ البحرين 2022 بالدينار البحريني مع عيد الأضحى، حتى يعرف المواطن الأسعار المعتمدة. من قبل الحكومة كل عام لتجنب الغش والاستغلال من قبل التجار، ومن خلالها سنجيب على سؤال ما هِيْ أسعار الأضحية فِيْ البحرين 2022 التي فِيْ أذهان الكثيرين فِيْ مملكة البحرين، وأذكر الجميع. تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.

عيد الأضحى 2022 فِيْ البحرين

نحن على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث تستعد دولة البحرين وجميع الدول الإسلامية لاستقبال الأيام المباركة من عيد الأضحى المبارك، والتي تحتفل خلالها بعيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ فِيْ يوم عرفة الذي يصادف الجمعة 9 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 8 يوليو 2022 هـ، وتستمر العطلة يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م.

أسعار الأضاحي لعيد الأضحى فِيْ البحرين 2022

وقد حددت الجمعيات الخيرية والإسلامية فِيْ مملكة البحرين أسعار الأضاحي، والتي تم إبرازها فِيْ السطور التالية

سعر الضأن العربي المتوسط يقدر بنحو 124 ديناراً بحرينياً، أي ما يعادل 330 دولاراً أمريكياً.

متوسط ​​سعر الضأن المستورد 49 ديناراً بحرينياً أي 135 دولاراً أمريكياً.

أسعار الضأن المستورد 2022 فِيْ البحرين

يوضح الجدول أدناه أسعار الأغنام المستوردة فِيْ مملكة البحرين لعام 2022 م.

نوع الخروف السعر بالدينار البحريني السعر بالدولار الأمريكي تضحيات صومالية من 55 إلى 70 دينار بحريني 145 إلى 185 دولارًا أمريكيًا نعيمي اردني غنم من 145 إلى 160 دينار بحريني 385 إلى 425 دولارًا أمريكيًا الغنم الأحوازي العماني من 130 إلى 150 دينار بحريني 345 إلى 400 دولار أمريكي نعيمي خروف سوري 150 دينار بحريني 400 دولار أمريكي

أماكن لبيع القرابين فِيْ البحرين 2022

وقد حددت الجهات المختصة أماكن بيع الأضاحي فِيْ مملكة البحرين لعام 2022 م وهِيْ على النحو التالي

اسم السوق موقع رقم الهاتف سوق باب البحرين منامة. البحرين – سوق اللحوم البحرين. بالقرب من متجر رامز للتخفِيْضات، شارع السوق المركزي، المنامة، البحرين 97336126145 شركة البحرين للمواشي سترة، البحرين 97317205381 مسلخ الهملة المركزي الهملة، 973، البحرين 997335439202 سوق البسطة الزلاق، البحرين 97334118876 الثروة الحيوانية البحرينية شارع أم السعد، سترة، البحرين 97317224662 اسطبل القراصنة سترة، البحرين 97333848998

المسالخ والمسالخ فِيْ البحرين

أسماء ومواقع المسالخ والمجازر فِيْ مملكة البحرين لعام 2022 م. كَمْا تم توضيح عناوين وعدد الفروع وساعات العمل لبعض المسالخ والمسالخ المنتشرة فِيْ جميع أنحاء مملكة البحرين

مسلخ العنوان ساعات العمل رقم الهاتف مسلخ الهملة المركزي الهملة، 973، البحرين من السابعة صباحا حتى السابعة مساءا، 997335439202 مسلخ البحرين للحيوانات شارع أم السعد، سترة، البحرين من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساءا، 97317224662 شركة البحرين للمواشي سترة، البحرين 24 ساعة فِيْ اليوم، 7 أيام فِيْ الأسبوع 97317205381 مزرعة الأشقاء للثروة الحيوانية واللحوم النويدرات، البحرين 24 ساعة فِيْ اليوم، 7 أيام فِيْ الأسبوع 97333728505

نصائح لشراء أضاحي 2022 فِيْ البحرين

يجب على المواطنين الراغبين فِيْ شراء الأضاحي فِيْ عيد الأضحى لعام 2022 توخي الحذر عند شراء الأضحية والاستفادة من النقاط التالية لتجنب تعرضهم للخداع من قبل التجار

التحقق من عمر الذبيحة يجب أن يكون عمر الضحية، مثل الماعز والأغنام، سنة واحدة على الأقل، بينما يجب أن يكون عمر الأبقار والجاموس سنتين.

لا يمكن شراء الأضحية التي ليس لها أسنان أو مشوهة، ويجب أن يكون الحيوان بصحة جيدة وجسمه فِيْ حالة طبيعية، المعدة والأمام والخلف والساقين والرأس والعنق. ، ويجب إعادة فحص الأبواق للتأكد من أن الذبيحة سليمة 100٪.

يجب أن تكون التضحية نشطة وتفاعلية عند الاقتراب. ستكون الحيوانات السليمة رشيقًا وقويًا وحيويًا، وليست عرجاء ولا تهدأ، وتتمتع بشهِيْة جيدة. تتمتع الحيوانات السليمة أيضًا بشعر ناعم ولامع لا يتساقط بسهُولة. يجب أيضًا التأكد من خلو جلد الحيوان من طفِيْليات الجلد مثل العث والقراد والبراغيث، إلخ.



وفِيْ الختام أوضحنا لكَمْ أسعار أضاحي عيد الأضحى فِيْ البحرين 2022 وأماكن بيعها، كَمْا ذكرنا أسعار الأغنام المستوردة 2022 فِيْ البحرين وأماكن المسالخ والمجازر فِيْ مملكة البحرين، واختتمنا سطور مقالنا بتوضيح النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء الأضاحي فِيْ البحرين وفِيْ أي مكان آخر.