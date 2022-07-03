اسعار الاضاحي فِيْ عيد الأضْحَى فِيْ السَعُودِيْة 2022 واماكن بيعها

أسعار الأضاحي فِيْ عيد الأضحى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 2022 ومكان بيعها، مع اقتراب مَوعِد عيد الأضحى المبارك، يستعد المسلمون حول العالم وتحديداً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لتقديم القرابين إلى الله تعالى. لنتذكر قِصَّة إبراهِيْم عليه السلام. أسعار الأضاحي فِيْ السَعُودِيْة 2022، ومن خلالها نتعرف أكثر على أسعار الأضاحي فِيْ السَعُودِيْة 2022 بالريال السعودي.

أسعار أضاحي عيد الأضحى فِيْ السَعُودِيْة 2022

تظهر أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى وتحديداً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة اختلافاً فِيْ الأسعار، نظراً لطبيعة تربية هذه الحيوانات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الرعاية.

نوع التضحية ثمن النحر لعام 1443 النعيمي غنم السعر يبدأ من 1490 (SAR) الأغنام الرومانية السعر يبدأ من 1080 (SAR) لحم الضأن السواكني السعر يبدأ من 1150 (SAR) الأغنام الاسترالية السعر يبدأ من 1200 (SAR) الحمل البربري السعر يبدأ من 855 (SAR) خروف كبير الحجم سعره يتراوح بين 1700 و 2000 (ريال سعودي) خروف متوسط ​​الحجم سعره يتراوح بين 1400 و 1600 (ريال سعودي) الخروف صغير السعر يبدأ من 1200 (SAR)

ما هُو سعر العجول فِيْ السَعُودِيْة

تختلف أسعار العجول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حسب عدد من المعايير أهمها الحجم والوزن والنوع، وأسعار العجول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ كالتالي

أسعار عجول الحصلان بلدي يبدأ سعر عجول الحصلان بلدي من 3800 إلى 4200 ريال سعودي.

أسعار العجول الألمانية الصغيرة يبدأ سعر العجول الألمانية الصغيرة من 4000 إلى 5500 ريال سعودي.

أسعار الإبل تبدأ أسعار الإبل من 4400 إلى 6000 ريال سعودي.

أماكن بيع الأضاحي فِيْ السَعُودِيْة 2022

من خلال ما يلي نتفحص الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

مدينة عنوان سوق الهدي العاصمة الرياض منطقة الملز – الجانب الغربي من موقف سيارات استاد الأمير فِيْصل بن فهد. حي بدر – على قطعة أرض فارغة على تقاطع شارع الخليفة المأمون وشارع الخليل بن أحمد. منطقة طويق – تقاطع شارع بلال بن رباح وشارع أسماء بنت أبي بكر الصديق. منطقة الجزيرة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن ‘الأول’ بجوار منطقة الباعة الجائلين مخرج 15. منطقة الخليج – غرب شارع الشيخ جابر بين شارع الملك عبدالله وشارع الامام السناني. حي الروابي – الجهة الشرقية من سوق الربوة للخضار والفواكه. منطقة أم الحمام – المدرجات الشمالية لمسجد الملك خالد بن عبد العزيز. منطقة الياسمين – تقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الثمامة. منطقة الملك عبدالله – ساحة المحَلْات على الطريق الدائري الشرقي بين مخرج 10-11. حي السويدي – على الأرض الخالية على شارع حمزة بن عبد المطلب مع الدائري الجنوبي. حي المروج – الجانب الشمالي الغربي من سوق الشمال للخضار والفواكه. حي العريجاء – الجهة الغربية الجهة الشمالية لسوق البادية للخضار والفواكه. حي الملقا – على الأرض الواقعة على شارع الأمير سلمان بن عبد العزيز قبل تقاطع شارع تركي بن ​​عبدالعزيز. حي الجنادرية – على أرض شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز على شارع خريص شرق شارع الجنادرية. منطقة بدر – قطعة الأرض الواقعة نهاية شارع الترمذي مع شارع الخليفة المأمون.

ما هُو سعر اللحوم فِيْ السَعُودِيْة لعام 1443

تشهد السَعُودِيْة ارتفاعاً ملحوظاً فِيْ أسعار اللحوم، خصوصاً أنها تزامنت مع ارتفاع أسعار أضاحي عيد الأضحى. كانت هذه الأسعار على النحو التالي

نوع اللحم سعر الكيلو سعر كيلو اللحم الباكستاني (عجالي). سعر الكيلو (40) ريال سعودي. سعر كيلو لحم بقري (هندي). سعر الكيلو (30) ريال سعودي. سعر كيلو لحم (النعيمي) سعر الكيلو (50) ريال سعودي. سعر كيلو اللحم (الحشي) سعر الكيلو يبدأ من (25) إلى (30) ريال سعودي. سعر كيلو اللحم (برازيلي). سعر الكيلو (25) ريال سعودي. سعر كيلو اللحم المحَلْي (عقال). سعر الكيلو (60) ريال سعودي.

كيفِيْة حفظ الأضاحي فِيْ السَعُودِيْة 2022 – 1443

عملت الجهات المختصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر مجموعة من التسهِيْلات للمواطنين السعوديين من أجل اختصار الوقت والجهد لعيد الأضحى المبارك، حيث أتاحت حجز الأضاحي فِيْ السَعُودِيْة، حسب الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى موقع النحر بالصيغة “”.

انقر فوق تحديد مَوعِد جديد.

اضغط لتحديد عدد التضحيات.

تحديد مَوعِد النحر هناك تاريخان للنحر فِيْ الموقع الأول فِيْ العاشر من ذي الحجة والثاني فِيْ الحادي عشر من ذي الحجة.

تحديد المسلخ القريب من الذبيحة.

انقر لعرض المواعيد المتاحة.

انقر فوق القائمة التي تحتوي على جميع المواعيد والحجوزات المتبقية.

حدد التاريخ المناسب.

سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالحجز مع ما يلي تحديد مَوعِد تسليم الأضحية للمسلخ. تحديد تاريخ استلام الأضحية من المسلخ.

اقرأ جميع التعليمات والشروط المتعلقة بالحجز.

انقر فوق تأكيد الحجز ثم املأ المعلومات التالية اكتب معلوماتك الشخصية، بما فِيْ ذلك اسمك الكامل ورقم هاتفك ورقم هُويتك. تحديد محَلْ الاقامة (الحي – الموقع – الشارع – رقم الاقامة). تحديد صاحب العمل. أدخل رقم التحقق المكون من 5 أرقام. أكَمْل الحجز. انتقل مباشرة إلى الدفع عبر الإنترنت.



كيفِيْة حجز الذبائح عبر موقع الروابي بالرياض اون لاين

يمكن للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حجز الأضاحي عن طريق الروابي، ويتم ذلك وفق خطوات بسيطة وهِيْ كالتالي

التوجه مباشرة إلى مسلخ الروابي من خلال الرَابِطْ المباشر التالي “”.

انتقل إلى موقع الويب ثم إلى قسم الطلبات الموجود ضمن خيارات الموقع. تعرف على قائمة التضحيات المتوفرة على موقع الشركة ثم تعرف على المواصفات والأسعار.

انقر فوق التفاصيل على اسم الذبيحة.

حدد عدد الذبائح.

تحديد حجم الذبيحة المطلوبة.

تحديد نوع الذبح وطريقة البحث (حية، مذبوحة).

اكتب ملاحظات طبية شخصية إذا لزم الأمر.

اذهب لتأكيد الحجز. ثم املأ المعلومات التالية تجميع المعلومات والبيانات الشخصية التي تشمل (ثلاثة أسماء – رقم الهُوية – هاتف). تحديد صاحب العمل. أدخل رقم التحقق المكون من 5 أرقام. انقر فوق خيار الحجز. انتقل إلى منصة الدفع عبر الإنترنت.

عن طريق النقر فوق “موافق”.

معدلات أضاحي مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمة حجز الأضاحي وفق الشروط الإسلامية المطلوبة. فِيْما يلي نلقي نظرة على معدلات الأضاحي فِيْ مصرف الراجحي

سعر غنم النعيمي 1495 ريال سعودي.

سعر خروف سوكاني 1150 ريال سعودي.

سعر الخروف الروماني 1080 ريال سعودي.

سعر الخروف البربري 855 ريال سعودي.

كيفِيْة حجز النحر تطبيق الراجحي

يمكن للمواطنين والمقيمين فِيْ السَعُودِيْة حجز الأضحية من خلال تطبيق الراجحي على النحو التالي

اذهب مباشرة لتنزيل تطبيق الراجحي للأندرويد “”، للأيفون “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب، ثم أدخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.

انقر فوق المدفوعات.

انقر فوق تضحية.

حدد نوع الطقس فِيْ القائمة التي تظهر.

أدخل المعلومات التالية الاسم الكامل. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. جنسية. نوع بطاقة الهُوية الوطنية أو الإقامة. رقم الهُوية أو الإقامة.

انقر فوق {التالي.

حدد طريقة الدفع عبر الإنترنت أو عن طريق التأشيرة.

تأكيد الحجز.

سيتم إرسال رسالة إلى العميل برقم تتبع الدفعة المحجوزة وتأكيد نجاح عملية الحجز.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا وتعرفنا من خلاله على أسعار أضاحي عيد الأضحى فِيْ السَعُودِيْة 2022 وأماكن بيعها. 1443.