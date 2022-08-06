اسعار الجامعات الاهليه المصرية، في الآونة الاخيرة فتحت الكثير من الجامعات الأهلية أبوابها لطلبة الثانوية العامة، في العديد من التخصصات للعام الدراسي الجديد 2022، كذلك تم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 ، وفق القواعد والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

اسعار الجامعات الاهليه المصرية

صرح الكثير من رؤساء الجامعات الأهلية، على زيادة عدد كبير من البرامج الجديدة أمام الطلبة، وذلك لتحسين جودة عملية التعليم، بما يتماشى مع أهداف التعليمية المصرية، كما وتم تحديد اسعار الجامعات الاهليه المصرية:

مصاريف كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية

هناك بعض الأوراق المطلوبة من كافة الطلبة الخريجين من الثانوية العامة، والمحببين في دخول الجامعات الاهلية ومن أهم الأوراق المطلوبة للتقديم:

صورة مصدقة عن شادة الثانوية العامة

شهادة الميلاد الأصل

صورة البطاقة

6 صور شخصية

نموذج 2 جند و6 جند للذكور

ما الفرق بين الجامعات الأهلية عن الخاصة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول هل يوجد فرق بين الجامعات الاهلية والجامعات الخاصة، والجواب هو نعم سنتعرف على أبرز الفروق بين، الجامعات الأهلية عن الخاصة:

تعتبر الجامعات الخاصة من بين الجامعات الحكومية ، ولكن بنفقات أقل بكثير من الجامعات الخاصة ، ليس لديها هدف ربح ، حيث يتم سداد باقي الدخل سنويًا في ميزانية الجامعة للعام التالي.

وتهدف هذه الجامعات إلى تحقيق التميز على أساس نظم الجودة العالمية في التعليم لأنها ترغب في خدمة المجتمعات العربية وتطوير البيئة في مصر بشكل عام والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.

تساهم هذه الجامعات أيضًا في حقيقة أنها تقدم تعليمًا عالي الجودة وفعالًا من خلال البرامج التعليمية الحديثة التي تواكب العصر الحالي.

بعد صدور نتائج الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية قامت العديد من الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية بنشر بعض الأسعار، حيث تطرقنا الى معرفة اسعار الجامعات الاهليه المصرية، وأنها مناسبة لكافة الطلاب.