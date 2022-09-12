اسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022

أسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022، يهتم الكثير من المواطنين في السعودية بأسعار المحروقات لأنه يعتبر شريان الحياة لدولة لبنان، حيث شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم إرتفاع ملحوظ مقارنة عن الأيام السابقة، طبقا للأسعار المعلنة من قبل وزارة الطاقة في لبنان، في ظل الإرتفاع في أسعار الدولار الأمريكي التي شهدته الفترة الأخيرة.

اسعار المحروقات في لبنان

صدر في الساعات الأخيرة ليوم الإثنين الثاني عشر من شهر سبتمبر جدول جديد بأسعار المحروقان في لنبان، حيث يوجد ارتفاع في أسعار المحروقات في لبنان:

ارتفع، اليوم الاثنين: سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12.000 ليرة

والبنزين 98 أوكتان 13.000 ليرة،

فيما انخفض سعر المازوت والغاز 2.000 ليرة

. وأصبحت الاسعار كالاتي:

البنزين 95 أوكتان: 628.000 ليرة – البنزين 98 أوكتان: 643.000 ليرة

المازوت: 777.000 ليرة – الغاز: 341.000 ليرة. أسباب زيادة البنزين وتراجع المازوت حسب ما أوضحت وزارة الطاقة والمياه في لبنان بأن أسباب أسباب زيادة البنزين وتراجع المازوت ارتفاع سعر الدولار في منصة صيرفة، ويشار بأن أسعار البنزين شهد في الأيام القليلة ارتفاع ملحوظ بعد أن سجل اعلى مستوى له في الخامس من تموز حيث وصل الى فيحة بنزين أوكتان 95 إلى 675 ألف ليرة ويعود ذلك تراجع الليرة اللبنانية الى أقل مستوياتها. كم سعر تنكة البنزين حسب الجدول الجديد لأسعار تنكة البنزين ليوم الإثنين والذي شهد ارتفاع طفيف الفترة السابقة الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران القادم شكل ما نسبته 22% بسعر الدينار الأردني: النوع السعر (دينار أردني) الوحدة بنزين 90 ▼ 0.985 لتر بنزين 95 ▼ 1.230 لتر بنزين 98 ▼ 1.380 لتر سولار ▲ 0.790 لتر