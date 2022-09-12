 التخطي إلى المحتوى

اسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022

كتب IBRAHEEM AL HAJفي آخر تحديث
اسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022
اسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022

أسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022، يهتم الكثير من المواطنين في السعودية بأسعار المحروقات لأنه يعتبر شريان الحياة لدولة لبنان، حيث شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم إرتفاع ملحوظ مقارنة عن الأيام السابقة، طبقا للأسعار المعلنة من قبل وزارة الطاقة في لبنان، في ظل الإرتفاع في أسعار الدولار الأمريكي التي شهدته الفترة الأخيرة.

اسعار المحروقات في لبنان

صدر في الساعات الأخيرة ليوم الإثنين الثاني عشر من شهر سبتمبر جدول جديد بأسعار المحروقان في لنبان، حيث يوجد ارتفاع في أسعار المحروقات في لبنان:

  • ارتفع، اليوم الاثنين: سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12.000 ليرة
  • والبنزين 98 أوكتان 13.000 ليرة،
  • فيما انخفض سعر المازوت والغاز 2.000 ليرة
  • . وأصبحت الاسعار كالاتي:
  • البنزين 95 أوكتان: 628.000 ليرة – البنزين 98 أوكتان: 643.000 ليرة
  • المازوت: 777.000 ليرة – الغاز: 341.000 ليرة.

أسباب زيادة البنزين وتراجع المازوت

حسب ما أوضحت وزارة الطاقة والمياه في لبنان بأن أسباب أسباب زيادة البنزين وتراجع المازوت ارتفاع سعر الدولار في منصة صيرفة، ويشار بأن أسعار البنزين شهد في الأيام القليلة ارتفاع ملحوظ بعد أن سجل اعلى مستوى له في الخامس من تموز حيث وصل الى فيحة بنزين أوكتان 95 إلى 675 ألف ليرة  ويعود ذلك تراجع الليرة اللبنانية الى أقل مستوياتها.

كم سعر تنكة البنزين

حسب الجدول الجديد لأسعار تنكة البنزين ليوم الإثنين والذي شهد ارتفاع طفيف الفترة السابقة   الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران القادم شكل ما نسبته 22% بسعر الدينار الأردني:

النوع السعر (دينار أردني) الوحدة
بنزين 90 ▼ 0.985 لتر
بنزين 95 ▼ 1.230 لتر
بنزين 98 ▼ 1.380 لتر
سولار ▲ 0.790 لتر

ارتفاع أسعار البنزين بشكل بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة ، ويعود ذلك بسبب إرتفاع سعر الدولار الأمريكي وانخفاض سعر الليرة اللبنانية، كما وبينا أسعار المحروقات في لبنان اليوم 2022 بشكل مفصل.