اسعار الوقود في الامارات لشهر سبتمبر 2022(المحدث ) وفق الوزارة ، تكاليف الوقود في دولة الإمارات لشهر سبتمبر 2022 حيث دعمت لجنة استكمال أسعار الوقود في جمهورية الإمارات تكاليف الغاز وشركاتها التابعة والديزل ، والتي ستدفع كلها خلال فترة سبتمبر 2022 وكشفت مؤسسات قسم الوقود في الدولة عن التكاليف الجديدة التي يبدأ معرضها بعد الأربعاء ، مما يعني أن النفقات الأخيرة شاملة لرسوم مضافة بقيمة 5٪.

أسعار الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر 2022

وكما أشار إعلان مجلس الأمناء ، فقد تراجعت أسعار الغاز في سبتمبر المقبل بنحو 3 فلوس وتراجعت أسعار الديزل بمقدار 7 فلوس ، على عكس تكاليف شهر أغسطس الجاري وتقلصت تكلفة لتر وقود ’98 جدا’ بمقدار 3 فلس من 2.58 درهم في أغسطس 2021 إلى 2.55 درهم في سبتمبر 2021 ، وبالمثل انخفضت قيمة لتر غاز ’95’ بحجم 3 فلس من 2.47 درهم في أغسطس إلى 2.44 درهم في سبتمبر ، وزادت تكلفة لتر من غاز ‘إي بلس 91’ بمقدار 3 فلس ، من 2.39 في أغسطس إلى 2.36 درهم في سبتمبر ،بينما انخفضت قيمة لتر الديزل بمقدار 7 فلس لكل لتر من 2.45 درهم في أغسطس 2022 إلى 2.38 درهم في سبتمبر 2022.

أسعار الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر

ستبدأ مؤسسات بيع البنزين بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ تكاليف اليوم الحالي ، غدًا الاثنين 1 أغسطس 2022 ، بما في ذلك تكلفة التكلفة المضافة ، والتي نفذتها لجنة استمرار أسعار البترول في الإمارات بمعدل 5 ٪ ، في الشهر الجاري من يوليو.



واتخذ المجلس قراره بخفض تكاليف الوقود في الإمارات خلال الشهر الجديد ، إثر التوسع في التكاليف لشهرين متتاليين ، بسبب الظروف التي شهدتها تكاليف النفط العالمية خلال الأشهر السابقة ، بدءاً من بداية روسيا والصراع الأوكراني.

الوقود في الإمارات لشهر سبتمبر

من المهم أن تحتل تكاليف النفط في الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة بين الدول العربية الأكثر تكلفة من حيث تكاليف الغاز المجاورة ، ومع ذلك تظل تكاليفها أكثر تواضعًا من المعتاد في جميع أنحاء العالم ، والتي تبلغ 1.47 دولارًا للتر ، وفقًا لمؤشر أسعار البترول العالمي.

وفق ما تحدثت إليه الوزارة التي أقرتها في الإمارات العربية حيث إن الأسعار تتراوح بين الارتفاع إلى الانخفاض العام وفق مؤشرات الأحداث الجارية في العالم.