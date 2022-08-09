اسعار تذاكر النقل الجماعي سابتكو ، على الرغم من وجود العديد من الخدمات التي تتعلق بعملية النقل الجماعي والعام ، إلا أن من شركات النقل المشهورة في السعودية شركة سابتكو ، والتي تعمل دائمًا على تقديم وتطوير خدماتها الفريدة والمتنوعة ، ناهيك عن سعيها لخدمة العملاء المسافرين وهم ، مع الأخذ في الاعتبار جميع التطورات التي تحدث في الدولة ، تعمل الشركة على تطوير وسائل النقل لديها ورفع مستوى الخدمة ، تابعوا معنا .

معلومات عن شركة سابتكو للنقل الجماعي

تعتبر سابتكو من أبرز الشركات التي تعمل على تقديم مجموعة واسعة من خدمات النقل الجماعي المختلفة منذ إنشائها عام 1979 م، وما زالت تقدم خدماتها بأفضل الطرق والوسائل، وتسعى بالدرجة الأولى لتوفير الراحة والأمان للمسافرين. أثناء السفر وأكثر وتتميز الشركة بقدرتها على تغطية العديد من المناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية وأبرزها “الرياض – مكة – المدينة المنورة – جدة – الدمام.” كما توفر العديد من الرحلات الخارجية للعديد من دول الخليج العربية مثل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

أسعار تذاكر النقل الجماعي في سابتكو

لم تعلن شركة سابتكو للنقل الجماعي عن الأسعار الدقيقة لتذاكر النقل، بسبب اختلاف وجهات الرحلات بين المسافرين، وأوضحت الشركة أن سعر التذكرة يتحدد وفق عدد من المعايير المختلفة، أبرزها وجهة النقل. بين محافظات ومدن المملكة العربية السعودية ولكن بشكل عام نجد أن الشركة دائما ما تعمل على تقديم مجموعة واسعة من العروض الخاصة للمسافرين ؛ وهذا يمنحه راحة أكبر في السفر، ناهيك عن الخدمات الأخرى. من ناحية أخرى، تعمل الشركة على توفير العديد من الخصومات التي تشكل عنصرًا مهمًا وتنافسيًا مع مختلف شركات النقل الأخرى. كما تعمل الشركة على تخصيص مجموعة من الأسعار الخاصة والمميزة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الأطفال. يحصلون على نصف سعر تذكرة الكبار.

استفسر عن أسعار النقل الجماعي لشركة سابتكو

نظرا لاختلاف الأسعار وصعوبة تحديدها بدقة، عملت الشركة عبر الموقع الإلكتروني على تقديم خدمة الاستعلام عن أسعار النقل الجماعي سابتكو، وذلك بعد اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع سابتكو عبر الرابط التالي.

احجز تذكرة سفر.

اكتب مكان المغادرة.

أدخل الوجهة ومكان الوجهة.

حدد تاريخ المغادرة.

اختر ما إذا كانت الرحلة ذهابًا وإيابًا أم ذهابًا وإيابًا.

سيعرض الموقع سعر كل رحلة من الرحلات المتاحة.

كيفية حجز تذاكر مواصلات سابتكو الجماعية

أتاحت شركة النقل العام للعديد من العملاء في المملكة العربية السعودية حجز تذاكر النقل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع سابتكو الإلكتروني من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

اختر خط سير الرحلة الخاص بك مما يلي اتجاه واحد. الذهاب والعودة. متعدد الجهات.

أدخل مكان المغادرة.

اكتب مكان الوصول.

املأ حقل التاريخ.

اكتب عدد الركاب.

ستظهر جميع الرحلات المتاحة مع سعر كل رحلة.

من الاسعار المعروضة امامك اختر السعر الذي يناسبك.

اختر السعر المناسب ورحلة الطيران.

تأكيد الحجز.

خطوط النقل الجماعي سابتكو VIP

وأوضحت الشركة خطوطها الرئيسية على النحو التالي

الرياض – الخبر – الرياض.

المدينة المنورة – مكة – المدينة المنورة.

المدينة المنورة – جدة – المدينة المنورة.

جدة – ينبع – جدة.

جداول النقل الجماعي سابتكو

وفرت الشركة للعملاء القدرة على التعرف على النقل الجماعي ومواعيده من خلال مجموعة من الخطوات نوضحها على النحو التالي

انتقل إلى صفحة تفاصيل الرحلة، عبر الرابط التالي “” مباشرة.

النقر على أيقونة “عرض رحلات VIP Express”.

اختر نوع الرحلة (VIP أو Standard).

تحديد مكان المغادرة.

تحديد مكان الوصول.

انقر على أيقونة “عرض”.

اطلع على جميع تفاصيل المواعيد المتاحة.

من قائمة الأسعار المتاحة، اختر السعر المناسب.

بعد تحديد السعر والرحلة المناسبين، سيتم إجراء تأكيد الحجز.

طرق التواصل مع شركة سابتكو للنقل الجماعي

قامت شركة سابتكو للنقل الجماعي في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من وسائل النقل المختلفة، بحيث يمكن للعملاء التواصل مع الشركة للاستعلام أو الاستعلام أو حجز الرحلات أو تقديم الشكاوى. ومن أبرز هذه الطرق ما يلي

رقم شركة النقل الجماعي 920026888.

خدمة العملاء من داخل المملكة العربية السعودية 920000877.

رقم شكوى سابتكو 8001249999.

خدمة العملاء خارج المملكة العربية السعودية 966920000877+

من خلال نموذج “اتصل بنا” على الموقع يمكنك الاتصال بخدمة العملاء.

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا اسعار تذاكر النقل الجماعي سابتكو ، والتي تعد من أفضل وأشهر الشركات العاملة في مجال النقل في المملكة العربية السعودية ، وآلية حجز المواعيد الخاصة بالشركة ، بالإضافة إلى طرق التواصل مع شركة سابتكو للنقل الجماعي .