اسعار شحن شدات ببجي 2022.. كيفية شحن شدات ببجي pubg mobile uc من الموقع الرسمي

شحن أسافين ببجي ، يتزايد البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل العديد من محبي ولاعبي Buggy عن رابط شحن Buggy wedges ، بعد الإعلان عن الرابط الجديد رسميًا ، والذي تم إصداره من خلاله يمكن شحن الأوتاد ، حيث أعلنت إدارة لعبة Buggy عن تغيير رابط الشحن منذ فترة قصيرة ، وذلك لتأمين حسابات اللاعبين من السرقة ومن المواقع المزيفة التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، كما أعلنت إدارة اللعبة عبر صفحتها الرسمية على تويتر. أن رابط الشحن قد تغير ليكون من خلال موقع شراء ميداس الرسمي فقط ، وأن الشحن عبر أي موقع آخر غير رسمي وغير معترف به من قبل إدارة اللعبة ، بعد تعرض عدد كبير من اللاعبين لسرقة حساباتهم ، واتخذت إدارة اللعبة هذا الإجراء لتجنب أي مشاكل قد تحدث للاعبين.

خطوات وطريقة شحن أدوات بوجي

يمكن شحن الأوتاد عن طريق الدخول إلى موقع شحن Peggy wedges الجديد الذي تشتريه ميداس.

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشحن ، عن طريق إدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك عن طريق النقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة لك داخل الموقع.

أدخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بك في الحقل المخصص له.

اختر العملة التي ستقوم بالدفع بها.

أدخل رقم هاتفك.

سيتم إرسال رمز إلى رقم الهاتف. أدخله في حقل “رمز التحقق”. أدخله في الحقل المحدد.

أسعار شحن الحاجيات PUBG

أما عن أسعار قاطرات الشحن من الموقع الرسمي فقد تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للقاطرات ، حيث أن أسعار الشحن بالمجموع كالتالي:

63 شدة = 10.6 جنيه

198 شدة = 48 جنيه مصري

عدد 690 شدة = 160 جنيها مصريا

عدد شدة 1995 = 400 جنيه

عدد 4000 شدة = 805 جنيه مصري

بينما عدد الشدة 8400 = 1610 جنيه مصري

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الطرود تختلف بين كل دولة والأخرى باختلاف عملات الدولة ، لذلك يجب على اللاعب عند الشحن اختيار الدولة وعدد الشدات التي يرغب في الشحن بها.

أدوات PUBG هي العملة التي يمكن للاعبين من خلالها شراء كل ما يحتاجون إليه داخل متجر ألعاب PUBG العالمي ، مما يمنح اللاعب كل ما يحتاجه من ملابس ومعدات ومركبات وأشياء أخرى تجعل اللاعب يظهر بشكل احترافي ، ويساعده أيضًا على أن يصبح لاعبًا محترفًا. لعبة Peggy الاحترافية لأنها تقصر وقته كثيرًا للوصول إلى أساسيات PUBG.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق تحديث جديد للعبة PUBG يتضمن العديد من التحسينات التي تجعل عشاق PUBG يبحثون عن أسعار أسافين PUBG وطريقة شحن أسافين PUBG من الموقع الرسمي للعبة ، خاصة أنها تساعد اللاعبين. لإضفاء الطابع الاحترافي على اللعبة والحصول على ما يريدون من المعدات والأسلحة والمركبات وأشياء أخرى من لعبة PUBG مما يساعدهم على مواكبة اللعبة.

تختلف أسعار أدوات الشحن في PUBG Mobile من دولة إلى أخرى ، لذلك يجب على اللاعبين عند شحن الأوتاد تحديد الدولة التي سيتم شحن اللاعب من خلالها ، ويجب تحديد عدد الأوتاد التي يريد اللاعب شحنها حتى يظهر سعرها ، ثم يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة ، ثم أكمل عملية شراء أدوات PUBG Mobile 2022.

يُذكر أن تحديث Buggy تم إطلاقه قبل أيام قليلة ، ومن ثم يسعى جميع اللاعبين للبحث عن طريقة لشحن أسافين في Bahai ، حيث يساعد اللاعبين في الحصول على كل ما يرغب فيه اللاعب من أشهر متجر حول العالم. سواء كانت معدات أو أسلحة. مسؤول للتأكد من وصول الحاجيات بشكل صحيح.