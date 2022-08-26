اسعار dhl من السعودية الى مصر 2022 ، معلومات مهمة لمن يرغب في إرسال أصناف وحزم أخرى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية عالميا أو بين أي دولة أخرى ، خاصة أن DHL هي واحدة من أهم وأكبر وأشهر الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الشحن الجوي على مستوى عال، سنتعرف عبر السطور القادمة على اسعار dhl من السعودية الى مصر 2022 ،و كيفية احتساب رسوم الشحن من السعودية إلى مصر ، تابعوا معنا .

معلومات حول الشحن DHL

DHL هي واحدة من أكبر وأشهر الشركات العالمية المتخصصة في شحن جميع الأصناف بين الدول المختلفة وتغطي أكثر من 220 دولة. يتم تسليم البضائع وتسليمها واستلامها فيما بينها طوال الوقت، وهي من الشركات التي تعتمد أيضًا على أكبر المتاجر الإلكترونية لتوصيل الطرود وشحن المنتجات والأشياء لعملائها في أي مكان في العالم، وتاريخ التأسيس يعود تاريخ شركة DHL إلى عام 1969 م، والتي تسببت منذ إنشائها في ثورة غير مسبوقة في عالم الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم، وأصبحت شركة DHL المرموقة تضم حوالي 400000 موظف يقدمون الخدمات.تتواجد الشركة في 220 دولة مختلفة على مدار الساعة دون توقف.

اسعار DHL من السعودية الى مصر 2022

في الحقيقة؛ لا توجد قيمة موثوقة للرسوم الثابتة في تحديد رسوم وأسعار الشحن بين الدول المختلفة عبر DHL، سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى ؛ حيث أن الأمر هنا يعتمد على عدة عوامل خاصة بكل طرد أو شحنة، وتشمل معايير وعوامل تحديد أسعار الشحن عبر DHL ما يلي

سعر عملة الدولة التي سيتم شحنها إليها.

الوزن + حجم الطرد المراد شحنه.

الغلاف أو الصندوق المستخدم لحفظ العبوة.

قيمة المسافة بين مكان التسليم والاستلام.

دي إتش إل إيزي شوب حاسبة سعر الشحن

في ظل حرص DHL Easy Shop على مساعدة عملائها في كل مكان في احتساب قيمة الشحن لكل طرد أثناء إتمام عملية الشراء أو عند طلب الشحن من خلاله قبل تأكيد الطلب، فقد أطلقت خدمة إلكترونية جديدة تسمى DHL service DHL EasyShop لحساب تكلفة الشحن بالتفصيل ويمكنك استخدام حاسبة تكلفة الشحن DHL باتباع الخطوات المذكورة أدناه

انتقل إلى الموقع الرسمي لآلة حاسبة تكلفة الشحن في DHL مباشرة “”

حدد الدولة التي يرغب المستخدم في إرسال الطرد إليها من قائمة البلدان المتاحة.

حدد البلد الذي تم فيه التسوق من القائمة، وحدد العملة، وحدد المربع (بما في ذلك التأمين) إذا رغبت في ذلك.

اكتب بعض المعلومات عن الطرد، مثل نوع المنتج + القيمة. أبعاد العبوة تشمل (الطول + العرض + الارتفاع) إما بالبوصة أو بالسنتيمتر. تحديد وزن الطرد الأصلي سواء بالجنيه أو الكيلوجرام.

أدخل نوع العملة المراد عرض قيمة وسعر الشحن بها لاحقًا.

أدخل الرمز الترويجي بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على مربع (احسب) أخيرًا، وهنا تظهر قيمة شحن الطرد المرتبطة بالمعلومات التي تم إدخالها مسبقًا بالتفصيل، والصورة التالية توضح ذلك

طريقة حساب الوزن الحجمي لطرد DHL

الجدير بالذكر أن تحديد قيمة الشحن لمختلف أنواع الطرود داخل DHL يعتمد بشكل أساسي على حساب الوزن الحجمي للطرد (بالإنجليزية الوزن الحجمي)، وهو الوزن الحقيقي للطرد بكافة مكوناته حسب المساحة. أنها ستشغل داخل الطائرة، وتحسب بناءً على بعض المعايير على النحو التالي

الوزن الحجمي هو الوزن الإجمالي للطرد، والذي يشمل كلاً من صندوق الشحن أو الغلاف، بالإضافة إلى وزن المنتج نفسه والمساحة التي سيشغلها داخل الطائرة.

بعد حساب الوزن الحجمي للطرد، يتم مقارنته بوزنه الفعلي، ويتم حساب القيمة النهائية للوزن وفقًا لاستراتيجية أيهما أكبر، لأنه إذا كان الوزن الحجمي أكبر، يتم حسابه على أنه الوزن النهائي من الطرد والعكس صحيح.

يمكن لأي مستخدم أن يحسب بنفسه قيمة الوزن الحجمي للطرد باتباع المعادلة الرياضية البسيطة التالية

[(الطول × العرض × الارتفاع) ÷ (العامل الحجمي)]

وقيمة عامل الحجم هنا = 5000

مثال 1 حساب الوزن الحجمي

إذا كان أحد الطرود التي سيتم إرسالها من السعودية إلى مصر 8 كيلو، وكانت أبعاد هذا الطرد كما يلي

الطول = 30 سم.

العرض = 45 سم.

الارتفاع = 50 سم.

الوزن الحجمي لهذه العبوة = [(30 × 45 × 50) / 5000] = 13.5 كجم وهنا يتم الاعتماد على الوزن الحجمي وليس الوزن الأصلي للطرد في تقدير سعر الشحن.

مثال 2 احسب قيمة الوزن الحجمي

وزن الطرد الأصلي 4 كغ، والأبعاد كالتالي

الطول = 15 سم.

العرض = 25 سم

الارتفاع = 30 سم.

قيمة الوزن الحجمي للطرد = [(15 × 25 × 30) / 5000] = 2.25 كجم. في هذا المثال؛ لذلك نجد أن الوزن الحجمي للطرد أقل من وزنه الحقيقي ؛ في هذه الحالة، ستعتمد قيمة سعر الشحنة على الوزن الفعلي للطرد وليس وزنها الحجمي.

اسعار dhl من السعودية الى مصر 2022 ، تعتبر شركة dhl من شركات الشحن الجوي الرائدة في ذلك المجال ، وتعتبر من شركات الشحن التي تغطي معظم الدول حول العالم ، وتخصتص في شحن جميع الأصناف بين الدول المختلفة وتغطي أكثر من 220 دولة