اسماء ابطال مسلسل قيامة الساحرات 2022 وموعد العرض ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون المسلسل قيامة الساحرات المعلن عنه حديثا والمتوقع ان يكون نقلة نوعية في عالم الانتاج والكتابة في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الشخصيات وابطال مسلسل الذين سيجسدون الأدوار المميزة والتي تتعلق بالسحر والشعوذة ، جاء ذلك بعد الإعلان عن بدء تصوير مسلسل قيامة الساحرات ، تابعوا معنا .

قيامة السحرة ويكيبيديا

مسلسل قيامة الساحرات مسلسل من إنتاج MBC Studios التابعة لقنوات MBC. هذا العمل مأخوذ عن قصص الكاتب “أسامة المسلم” الحاصلة على أعلى نسبة مبيعات، وإخراج “يكلان يا دور وكريغ مخلل”، وإنتاج “زينب أبو السمح ودومينيك بارلو”. وينطلق تصوير المسلسل في السعودية في مدينة نيوم ومواقع سعودية أخرى اليوم الثلاثاء العاشر من أغسطس 2022 م، بحيث يتكون من عشرة أجزاء، ويعتمد على القصص الخيالية، وهو من المتوقع أن يتم عرض الحلقات الأولى. من العمل بعد أن يكون جاهزًا قريبًا وقبل نهاية هذا العام.

اسماء ابطال مسلسل قيامة الساحرات

تلا الإعلان الرسمي عن انطلاق فعاليات التصوير لمسلسل “الساحرات“، أسماء البطلتين اللتين تتولىان أدوار هذا العمل دون الإعلان عن باقي فريق العمل أو مديري التصوير وغيرهم. يعتمد العمل على جهود سعودية بحتة بالإضافة إلى تنمية مواهب الجيل الصاعد من الفنانين السعوديين، فتكون بطلتان العمل

إيدا القصي

عايدة القصي ممثلة وكاتبة أغاني سعودية صاعدة. بدأت عايدة العمل في المجال الفني عام 2022 ومن خلال المسرح. دور في مسلسل “إيال نوف” ومسلسل “الواقع الأخير”.

سمية رضا

سمية رضا ممثلة سعودية من أصل وأصل. ولد رضا عام 1988 في المملكة العربية السعودية ويبلغ حاليًا من العمر 34 عامًا. بدأت رضا مشوارها الفني بالصدفة، عندما اكتشفها المخرج “علي السمين” قبل نحو خمس سنوات لتنضم إلى إحدى ورش التمثيل، وشاركت في عدة مسلسلات. دراما وأهمها مسلسل “رشاش” ومسلسل “بنات الملاكمة” ومسلسل “بشر”.

موعد عرض مسلسل قيامة الساحرات

ولم تتوفر أي معلومات عن موعد عرض مسلسل قيامة الساحرات، لأن مجموعة MBC أعلنت مؤخرًا من خلال استوديوهاتها عن بدء تصوير هذا العمل الفني، ويتم تنفيذ المسلسل بالكامل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم استخدامه. بقدرة إنتاجية ضخمة، ومن المتوقع أن يعرض هذا المسلسل، في أجزائه، على إحدى قنوات MBC ومنصته “شاهد VIP”.

قصة مسلسل قيامة الساحرات

تدور قصة مسلسل قيامة الساحرات على مجموعة من الحكايات الخيالية مأخوذة من أعمال الكاتب “أسامة المسلم”، وتدور أحداث العمل في التاريخ العربي القديم، حيث تتناول صراعًا على جزيرة عربية بين قبيلتين من السحرة، ويقود هذا الصراع ساحرتان “أفصار والدجاعة” ليكون العمل أكثر ملحمية، وهذا المسلسل هو أول عمل من نوعه يتم تصويره في ” ستستخدم مدينة نيوم التكنولوجية ومجموعة “إم بي سي” كل طاقاتها الإنتاجية لإنتاج العمل بأفضل صورة.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على أبرز الشخصيات التي ستقوم بدور التمثيل في مسلسل قيامة الساحرات ، واسماء ابطال مسلسل قيامة الساحرات 2022 وموعد العرض ، وتطرقنا إلى أهم المعلومات حول قصة مسلسل قيامة الساحرات .

.