اسماء ابناء غادة مصلي ، تعتبر الاعلامية غادة مصلى من أشهر الوجوه الإعلامية التي عرفت في الساحات الشعبية داخل الوطن العربي ، وهي صاحبة البرنامج الاعلامي صباح الخير يا عرب ، كما تعتبر غادة مصلي من الشخصيات التي حازت على شعبية كبيرة جداً ، وجاءت تلك التسائلات بعد اعلانها بشكل رسمي عن الخروج من برنامج صباح الخير ، وتخصصها في برنامج جديد يتم التحفظ عليه ، تابعوا معنا للتعرف على اسماء ابناء غادة مصلي .

غادة مسلي ويكيبيديا

غادة مصلي مقدمة برامج تحمل الجنسية السعودية، تبلغ من العمر 41 عامًا، حيث ولدت في جدة في 19 أكتوبر 1981 م. حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعات المملكة، وكذلك دبلوم في علم الاجتماع. عام 2004 دخلت مجال العمل الإعلامي صدفة، بعد تلقيها عرضاً من سيدة التقت بها في مكان عام أثناء زيارتها لبيروت، وعملت في قناة روتانا بعد اجتيازها الاختبار، وانتقلت بين عدة برامج فنية قبل أن تنضم إلى عائلة Good Morning Arabs على قناة MBC.

سيرة المذيعة غادة موصلي

نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه برنامج صباح الخير العربي على مدى السنوات السبع الماضية، شكلت غادة موصلي ديو إعلامي مع مواطنها السعودي هاني حامد.

الاسم الحقيقي غادة عبد العزيز موصلي – بالإنجليزية “غادة عبد العزيز موصلي”.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 19 أكتوبر 1981 م.

مكان الميلاد جدة.

العمر حوالي 41 سنة.

محل الاقامة الدائم الرياض.

الجنسية السعودية.

العقيدة الدينية الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس إدارة أعمال + دبلوم علم اجتماع.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

العمل إعلامي.

سنوات من النشاط بدأت موصلي نشاطها الإعلامي منذ عام 2004 م – حتى الآن.

اسماء اولاد غادة موصلي

لم يتم الكشف عن أسماء أبناء الفنانة غادة مصلي الإعلامية السعودية الشهيرة، أو ما إذا كان لديها أطفال أم لا. في هذا الموضوع، لا تزال غادة محافظة للغاية. من ناحية أخرى، هناك بعض المصادر التي تؤكد أن مصالي لم تنجب بعد، وهي متزوجة منذ صيف العام 2022 م. خلال هذين العامين، لم تعلن قط عن حملها أو ولادتها، ومن خلال متابعة منشوراتها عبر حساباتها الرسمية، تم ملاحظة المنشورات التي جمعت غادة وزوجها على المستوى الشخصي فقط.

زوج المذيعة غادة موصلي

في مايو 2022، أعلنت غادة مصلي خطوبتها المفاجئة، وزوجها سماح سهيل أبو السمح، رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية، بالإضافة إلى كونه مدربًا شهيرًا وقبطان طيار في المملكة. من سنه المعروفة باسم غادة، التي استضافتها في حلقة برنامج صباح الخير العربي، لتعلن خطوبتها خلال أسابيع بعد ذلك اللقاء.

غادة مصلي انستغرام

تمتلك المقدمة غادة موصلي حسابًا رسميًا على منصة إنستجرام، يتابعها أكثر من 130 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي لشهرتها الإعلامية. المصلي “”.

اسماء ابناء غادة مصلي ، والتي أصبح اسمها منتشرًا على نطاق واسع في الساحة الإعلامية العربية ،وهي من أهم الإعلاميين ، نتيجة اعلانها من الخروج من برنامج صباح الخير ياعرب ، نشط رواد مواقع التواصل في جمع البيانات والتفاصيل حول حياتها الشخصية .