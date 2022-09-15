اسماء ابناء هاني شاكر بالترتيب ،المغني المصري الموهب هاني شاكر يتصدر التريند الذي يقدم العديد من الالبومات الغنائية التي حازت على الشهرة في الوسط الغنائي العربي ودون اسم الفنان هاني بقوة وله مسيرة حافلة بالانجازات والجوائز في العديد من الحفلات و مما جعل حياة المغني هاني شاكر الشخصية اصبحت تراقب عن كثب تزوج الفنان من المواطنة المصرية نهلة توفيق مما جعل الجميع يتسائل عن اسماء ابناء هاني شاكر بالترتيب ومن هم .

من هو هاني شاكر ويكيبيديا

هاني شاكر مطرب مصري. ولد هاني واستقر في العاصمة المصرية القاهرة. اكتشف ملكته الصوتية في سن مبكرة. غنى خلف عبد الحليم حافظ، ولعب دور سيد درويش في طفولته منتصف الستينيات. يعتبر من مغني العصر الذهبي الذين شهدوا عمالقة الفن العربي. أمثال عبد الحليم ونجاة الصغيرة. غنى أول أغنية “حلوة يا دنيا” عام 1972 والتي حازت على استحسان الجمهور. ولعل أشهر أعماله هو ألبوم “حبيبي حياني” وألبوم “يا ريتني”. كما عمل لأكثر من سبع سنوات كقائد للمهن الموسيقية.

السيرة الذاتية هاني شاكر

يعتبر هاني شاكر من عمالقة فن الغناء في الشرق الأوسط، لذلك نقدم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم: هاني عبد العزيز شاكر.

الإسم المستعار: هاني شاكر.

الإسم المستعار :أمير الغناء العربي.

الإسم المستعار :أبو دينا.

تاريخ الميلاد: 21 ديسمبر 1952 م.

العلامة الفلكية: القوس.

مكان الميلاد: العاصمة المصرية القاهرة.

الاقامه :القاهرة / مصر.

العمر: 70 سنة.

الجنسية :مصري.

الدين : الاسلام.

الحالة :متزوج.

الزوجة :نهلة توفيق.

عدد الاولاد: 2.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس موسيقى.

ألما ماتر :المعهد العالي للموسيقى.

اللغة الأم: العربية، اللهجة المصرية.

لغات أخرى: الإنجليزية.

المهنة: مغني وممثل.

نوع الموسيقى: موسيقى كلاسيكية.

سنوات العمل: بدأ عام 1972 – حتى اليوم.

اسماء ابناء هاني شاكر

ولهاني شاكر ابنة اسمها دينا، وكان ابنه شريف، وهاني شاكر قد ذكر تفاصيل وفاة ابنته الكبرى دينا في ظروف قاسية. أصيب الأخير بسرطان المعدة وتوفي عن عمر يناهز السابعة والعشرين تاركًا وراءه طفلين. تفاقمت حالة شاكر النفسية أثناء وفاتها عام 2011 م، ويبلغ نجله الأصغر شريف الآن نحو 35 عامًا. يعمل رجل أعمال، حيث يمتلك مطعماً في التجمع الخامس.

من هي نهلة توفيق زوجة هاني شاكر

زوجة هاني شاكر هي السيدة نهلة توفيق، مصرية. تزوجها شاكر عام 1982، واستمر زواجهما لأكثر من أربعين عامًا، حيث عاش الزوجان حياة تسودها مشاعر الحب والود. بالرغم من؛ ما مر به هاني شاكر خلال سنوات وفاة ابنته الكبرى، لكنه استطاع تجاوز كل المشاكل بمساعدة زوجته في احتضان أبناء ابنته. الجدير بالذكر أن نهلة توفيق تظهر مع زوجها وابنها البكر في مناسباتهم الخاصة، لذا فهي مشهورة جدًا.

انستقرام هاني شاكر

ويجمع هاني شاكر عبر حسابه على انستجرام قاعدة جماهيرية واسعة تظهر من خلال عدد متابعينه يتجاوز المليون ونصف المليون متابع. والوصول إلى حساب هاني شاكر على انستجرام مباشرة “.

يعتنق الفنان هاني شاكر الديانة الاسلامية و زوجته كذلك و ابناء هاني شاكر يعتنقان الديانة الاسلامية دينا وشريف ابنته الاصغر البالغة من 27 سنة المتوفاه وسبب وفاتها اصابها مرض سرطان المعدة و ابنه شريف الاكبر الذي يعمل رجل الاعمال و البلغ من العمر 37 سنة .