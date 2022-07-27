اسماء اللواءات المحالين للمعاش 2022 مصر بالاسم، تنشر جمهورية مصر العربية في كل عام أسماء اللواءات المحالين للمعاش في العام 2022، حيث أنه تم نشر هذه الأسماء عبر منصات التواصل الإجتماعي وفي الساعات الأخيرة الماضية تم نشر الكشف، وهذا ما سنتحدث لكم فيه في هذا المقال.

اسماء اللواءات المحالين للمعاش 2022 مصر بالاسم

في الساعات الأخيرة الماضية نشرت وزارة الداخلية المصرية كشف الأسماء للعام 2022، وكانت هذه الأسماء هي التالي لكم ذكرها في الأسفل:

اللواء هشام البرادعي مساعد الوزير للعمل الإضافي.

اللواء رجب عبد العال مدير جهاز امن الجيزة.

اللواء طارق مرزوق مساعد وزير السجون.

اللواء سامي غنيم نائب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

اللواء محمود أبو عمرة مدير جهاز أمن الإسكندرية.

اللواء سليمان شتا مدير جهاز امن البحر الاحمر.

اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر.

اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس.

اللواء طارق صابر رئيس دائرة الأحوال المدنية.

اللواء غالب مصطفى مدير السياحة.

اللواء باسل العطار حكمدار السويس.

اللواء محمد صلاح نائب وزير الأمن.

اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس القطاع.

اللواء محمد عبد التواب رئيس مباحث الجيزة.

اللواء حسام عبد العزيز رئيس شعبة تحقيقات السجون.

اللواء ترفت محلوي حقدار الفيوم.

اللواء جمال ناظم لموقع التفتيش.

اللواء علاء عبد المعطي نائب رئيس الأمن الوطني.

اللواء عصام عثمان مدير جهاز أمن أسوان.

اللواء محمود يحيى مدير عمليات قطاع الأمن.

شروط التقاعد في مصر 2022

وضعت وزارة الداخلية المصرية كشف بشروط التقاعد في الساعات الأخيرة الماضية وضعت شروط هذا التقاعد:

إذا لم يبلغ الموظف سن الخامسة والخمسين، فقد تجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، ومضى أكثر من عام على تعيينه.

لا يجوز التنازل عن أي شخص أحيل إلى التقاعد المبكر وفق أحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

بهذا نكون قد عرضنا عليكم كل التفاصيل المتعلقة بقانون التقاعد في الساعات الاخيرة الماضية وذلك ضمن كشوفات الداخلية المصرية، وقد عرضنا عليكم في المقال شروط هذا التقاعد.