اسماء المقبولين في قوات امن المنشات 1444 ورابط الاستعلام ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص الذي قامو بالتسجيل للالتحاق في القوات المختصة بامن المنشات داخل المملكة العربية السعودية والتي تتبع الى وزارة الدفاع في المملكة ، حيث جاءت تلك التسائلات نتيجة الاعلان من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي داخل وزارة الداخلية بالمملكة السعودية ، حول الأسماء الذين انطبقت عليهم معايير القبول داخل قوى أمن المنشآت ضمن مجموعة محددة الشروط ، تابعوا معنا .

المنشآت السعودية – قوات الأمن

تم إنشاء الأجهزة الأمنية للمنشآت في المملكة العربية السعودية في وقت انتشار الثورة الصناعية الكبرى والتطور المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى حماية جميع المواقع الصناعية والمناطق الاقتصادية المهمة في المملكة العربية السعودية، مثل هذه الموارد. تعتبر العصب الحي والمورد الاقتصادي الوطني الرئيسي، لذلك كان من الضروري توفير وسائل الحماية والوقاية لهذه المنشآت الوطنية من أي هجوم سواء داخليًا أو خارجيًا.

أسماء الذين أدخلتهم الأجهزة الأمنية بالمنشآت

يمكن معرفة أسماء المقبولين في الأجهزة الأمنية بالمنشأة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية عبر موقع أمن المنشأة باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى رابط موقع أمان المنشأة “”.

انقر فوق خيار نتيجة الاستعلام.

اكتب رقم الطلب في الحقل المخصص لذلك.

اكتب رقم الهوية في الفراغ المخصص له.

انقر فوق إظهار النتيجة.

تظهر النتيجة.

تعليمات إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية

دعت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية إلى الالتزام بالتعليمات التالية

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة الطبية والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ارتداء الملابس الرياضية مع الحفاظ على المظهر العام.

الحضور في الوقت والتاريخ المحددين لكل فرد.

يمنع دخول الهواتف المحمولة بالإضافة إلى المرافقين داخل مقر لجنة القبول والتسجيل.

رواتب العسكريين في أمن المنشآت 1444

نستعرض من خلال الجدول التالي جدول رواتب جنود أمن المنشآت للعام 1444 هـ

درجة جندي الجندي الاول 1 2800 2950 2 2910 3075 3 3020 3200 4 3130 3325 5 3240 3450 6 3350 3575 7 3460 3700 8 3570 3825 9 3680 3950 10 3790 4075 11 3900 4200 12 4010 4325 13 4120 4450 14 4230 4575 15 4340 4700

مهام قوات أمن المنشأة

تعتبر قوى أمن المنشآت من الأجهزة الأمنية المتخصصة في حماية المنشآت الاقتصادية والحساسة في المملكة العربية السعودية. وقد أوكل إليهم عدد من المهام الأخرى نذكرها على النحو التالي

تعمل القوى الأمنية للمنشآت على توفير الأمن والحماية للمنشآت البترولية الاقتصادية والحيوية المختلفة.

دققوا في المشتبه بهم عبر الحواجز.

التفتيش الأمني ​​للتأكد من مستوى الأداء الأمني ​​للمنشأة، مع المشاركة في إعداد الخطط الأمنية للمنشأة.

اتباع القرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهات العليا بشأن أمن المنشآت الصناعية والحيوية والبترولية.

التحقق من الحوادث التي تقع بالمنشآت الاقتصادية حتى تسليمها للجهات المختصة بناءً على توجيهات القيادة العليا.

تسليح أفراد الأمن بالمنشآت الاقتصادية، والإشراف على تدريب رجال الأمن سواء باستخدام الأسلحة النارية أو الأدوات البيضاء، ومتابعة حالة الإعداد والتفتيش في مختلف المواقع.

التحليل الأمني ​​وإعداد الخطط الأمنية لتلافي الأزمات والتوقعات المختلفة.

تدريب العاملين بالقطاع من خلال الدورات المتخصصة وزيارة المعارض الداخلية والخارجية مما يساهم في رفع مستوى أدائهم ومستوى حياتهم المهنية.

جمع المعلومات والبحث العلمي لمقارنة عمل القطاع.

قوى أمن المنشأة

يمكن التواصل والاتصال المباشر مع القوى الأمنية للمنشآت في المملكة العربية السعودية، للاستعلام عن كافة البيانات والمعلومات التي يرغب الفرد المتقدم لهذه الوظائف بمعرفتها، ويتم ذلك عن طريق التواصل. على الأرقام التالية

رقم الاتصال +966112009444

رقم الفاكس +966112759454

رابط للاستعلام عن أسماء المقبولين لدى الأجهزة الأمنية للمنشآت

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قوى أمن المنشأة من خلال منصة أبشر حيث أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية معرفة نتائج القبول بأمن المنشأة من خلال الرابط التالي “” .

اسماء المقبولين في قوات امن المنشات 1444 ورابط الاستعلام ، لقد جاءت فكرة انشاؤ جهاز امن المنشأت نتيجة التطورات العصرية داخل المملكة بالثورة الصناعية المستمرة ، وجاءت تشكل أمن المشأت لتوفير الحماية واتخاذ طرق الوقاية لمنع الهجوم على تلك المشأت الوطنية .