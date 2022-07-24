اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 حركة النقل الخارجي pdf ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 حركة النقل الخارجي pdf بالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 في النقل الخارجي 1444 ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

حركة النقل الخارجي وزارة التربية والتعليم 1444

توفر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية إجراء النقل الخارجي للوظائف التعليمية، ويتم ذلك من خلال استخدام المنصات التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم السعودية. يشغلون مناصب تدريسية في مدارس المملكة العربية السعودية، مما يؤثر بالطبع بشكل إيجابي على العملية التعليمية.

أسماء المحولين إلى وزارة التربية والتعليم

وبلغت أسماء المنقولين، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، 33900 معلم ومعلمة، وذكر بيان وزارة التربية والتعليم السعودية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السعودية. تعمل وزارة التربية والتعليم على تهيئة البيئة المثالية للمعلمين والمعلمات لأداء الوظائف التعليمية على أكمل وجه، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للمهنيين وأعضاء الهيئة التعليمية من أجل تحقيق رسالتهم السامية على أكمل وجه.

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على توفير إمكانية الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، من خلال نظام نور، ويمكن الاستفسار عن النتائج من خلال الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى نظام “نور”.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انتقل إلى حساب المعلم.

حدد خيار خدمات شؤون المعلمين.

تحديد خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي.

ستظهر نتائج التحويل الخارجي سواء بالاعتذار أو الرفض أو قبول نقل المعلم.

موعد الإعلان عن أسماء المحولين في حركة النقل الخارجي

ومن المقرر الإعلان عن أسماء المحولين في حركة النقل الخارجي للوظائف التعليمية 1444 هـ بتاريخ 13/1/1444 هـ، حيث يمكن معرفة أسماء المحولين في حركة النقل الخارجي من خلال منصة نور التعليمية، ونلاحظ أن الوزارة فتحت باب التسجيل للنقل الخارجي منذ 25/12/1443 هـ.

آلية وضوابط إجراءات النقل الخارجي 1444

هناك مجموعة من الضوابط والآليات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بشأن حركة النقل الخارجي، وهي كالتالي

يتم إخطار الموظفين في وظائف التدريس من قبل المشرف المباشر بشأن التعميم المتعلق بإجراءات التحويل للعام الدراسي الجديد، مع الحرص على تقديم المعلومات الصحيحة أثناء تقديم الطلب.

وتجري المفاضلة بين المتقدمين للانتقال للعام الجديد وفق الآلية المعتمدة في التعميم.

يمكن للراغبين في التحويل أن يسجلوا رغباتهم بما لا يزيد عن 20 رغبات أو إشباع رغبة واحدة.

يتم تطبيق القوانين واللوائح ضد منتهكي السياسات والضوابط المتعلقة بأمن المعلومات وإساءة استخدام الصلاحيات.

إذا تم إلغاء نقل مقيم بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب من الأسباب، فإن نقل التالي بالترتيب غير مطلوب حتى تستمر عملية التعلم بشكل منتظم.

يكتمل طلب نقل الساكن وقت إعلان نتائج إجراءات النقل للعام الجديد.

رابط للاستعلام عن أسماء المحولين من وزارة التربية والتعليم

يمكن للمدرسين والمدرسات في وزارة التربية والتعليم السعودية الاستعلام عن نتائج وزارة التربية والتعليم السعودية، والتعرف على أسماء المحولين إلى وزارة التربية والتعليم من خلال رابط الاستعلام التالي “”.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط للاستعلام عن أسماء المحولين من وزارة التربية والتعليم ، و آلية وضوابط إجراءات النقل الخارجي 1444 ، و أسماء المحولين إلى وزارة التربية والتعليم ، و حركة النقل الخارجي وزارة التربية والتعليم 1444 .