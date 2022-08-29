اسماء اوائل الصف السادس اعدادي 2022 الدور الاول العراق، نتائج السادس الإعدادي 2022 شغلت بال للطلاب لأن هذه المرحلة مرحلة حساسة تنتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية في جمهورية العراق وهناك الكثير من الأسر في العراق تشعر بالخوف والقلق نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الأول لعام 2022 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الدفعة الأولى خلال الأيام الجارية، وما زالت طواقم التصليح لم تنته من تصحيح بعض المواد.

اسماء اوائل الصف السادس اعدادي 2022 الدور الاول العراق

انتهى الطلاب من تقديم اختبارات السادس الإعدادي وبانتظار الإعلان عن نتائج السادس لهذا العام من قبل وزارة التربية والتعليم الدور الأولى، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من جميع الأقسام يوم الأربعاء التاسع من شهر أغسطس لعام 2022 ويترقبون الطلاب إعلان النتيجة وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم فورا والانتهاء من التصحيح والمراجعة وهذا يستغرق 20 يوما من بعد الانتهاء من الاختبارات ،وكشفت وزارة التربية والتعليم إليه استخراج النتيجة بشكل إلكتروني وتم إرفاق رابط على المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحاجة الذهاب إلى المدارس بشكل أسرع دون الجاجة الى جهد.

طريقة استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 برقم الجلوس

يمكن إلى كافة الطلاب الذين قدموا اختبارات السادس الإعدادية في العراق الاستعلام عن نتائجهم فورا إعلان وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال الرابط الإلكتروني بينته وزارة التربية والتعلم في جمهورية العراق عبر الخطوات التالية:

يمكنك الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

النقر على أيقونة نتائج السادس.

تحديد المحافظة.

إدخال اسم الطالب الرباعي.

إدخال رقم الجلوس.

النقر على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثالث الإعدادية 2022

لم تقرر وزارة التربية والتعليم موعد رسمي للإعلان عن نتيجة السادس الإعدادية 2022 الدور الأول وقالت الوزارة إنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في الأيام المقبلة ويستغرق ذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات 20 يوما هو سيتم الإعلان بشكل رسمي موعد اختبارات الطلاب السادس الإعدادي لعام 2022.

بعد أن تقدم الطلاب اختبارات السادس الإعدادية أقرت وزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتائج التصحيح حيث بينت وزارة التربية والتعليم أسماء العشرة الأوائل على الطلاب.