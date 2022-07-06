اسماء بنات الملك عبدالله الاردني

أسماء بنات العاهل الأردني الملك عبد الله، حيث يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل بنات وأبناء العاهل الأردني، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن خطوبة ابنته الكبرى، والتي تمت أمس. بعد ظهر الثلاثاء، وسط التواجد الرسمي لجميع إخوتها من الأمراء، س، التي ستقدم لك معلومات، ستقدم لك أيضًا تفاصيل هُوية العاهل الأردني وتعلمك أنت وأبنائه عنها.

الملك عبد الله ملك الأردن –

عبد الله الثاني بن الحسين سياسي أردني، تولى منصب ملك الأردن، خلفًا لوالده الملك الحسين بن طلال، منذ 9 يوليو 1999 م. إلى جانب دراساته العليا فِيْ جامعة أكسفورد البريطانية، التحق عام 1980 بالجيش الأردني بعد أن درس العلوم العسكرية فِيْ الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهِيْرست. .

تاريخ ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني

ولد الملك عبد الله الثاني فِيْ 30 يناير 1962 عن عمر يناهز الستين وهُو الابن الأول للملك الراحَلْ الحسين بن طلال ووالدته الأميرة منى الحسين زوجة زوجته الثانية للملك طلال فكان وريثاً للملك طلال. عرشه والده من ولايته. نظرت إلى الأردن وأمرت بإعطاء الأمر لأخي الملك حسين. وقد أعيدت الوصية إليه فِيْ 24 كانون الثاني (يناير) 1999، قبل أن يتولى العرش بعد وفاة والده. عاش طفولته وشبابه خارج المملكة فِيْ بريطانيا حيث قضى جميع مراحَلْ دراسته وتزوج من رانيا العبد الله عام 1993 ولديه أربعة أبناء.

اسماء بنات الملك عبد الله ملك الاردن

للملك عبد الله الثاني ابنتان، الأميرة سلمى وشقيقتها إيمان، ويمكن تقسيم شخصياتهما على النحو التالي

إيمان بنت عبد الله الثاني

هِيْ الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني ملك الأردن. فهُو 25 سنة. ولدت فِيْ عمان فِيْ 27 سبتمبر 1996. والدتها الملكة رانيا العبد الله، وهِيْ الثانية فِيْ المرتبة بعد الأمير حسين من حيث كثرة مرافقتها لوالديها، فهِيْ تحمل العديد من سمات والدتها، سواء من حيث من الجمال والحياء، تخرجت من المدرسة الثانوية مع مرتبة الشرف، وتم الإعلان عن خطوبتها مع رجل أعمال أردني من أصل يوناني يعمل فِيْ الولايات المتحدة.

سلمى بنت عبد الله الثاني

سلمى هِيْ الابنة الثالثة بين أبناء العاهل الأردني من زوجته رانيا العبد الله، تبلغ من العمر 21 عامًا، ولدت فِيْ عمان فِيْ 26 سبتمبر 2000، وتخرجت من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهِيْرست منذ عام 2022، كأول أميرة أردنية تحقق مثل هذا الإنجاز فِيْ رتبة ضابط طيار، قلد والد الأميرة سلمى جناح الطيران فِيْ قصر الحسينية منذ 8 يناير 2022، تتمتع الأخيرة بشخصية قوية تحب العمل الجاد قبل تحقيق النجاح ويفضل الاعتماد على الذات.

أبناء الملك عبدالله بن الحسين الثاني

ولدا الملك حسين هما البكر وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني وشقيقه هاشم الابن الأصغر للملك. أما الحسين فهُو الابن الأكبر لعبدالله الثاني. اسم جده حسين بن طلال. يبلغ من العمر 28 عامًا، ولد فِيْ الأردن وعمره 28 عامًا. من يناير 1994 حصل على بكالوريوس فِيْ التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون، وكذلك فِيْ العلوم العسكرية من أكاديمية ساندهِيْرست. فِيْ 2 تموز (يوليو) 2009، تم تعيينه وريثًا، لكنه لم يمارس مسؤولياته إلا بتوجيه منه، وهاشم يبلغ من العمر 16 عامًا، حيث ولد فِيْ 30 يناير 2005.

وهنا نختتم مقالنا بعنوان أسماء بنات العاهل الأردني الملك عبد الله، حيث تعرفنا من خلال فقراته المختلفة على شخصية العاهل الأردني واستعرض سيرة جميع أبنائه.