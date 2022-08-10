اسماء شخصيات افتح يا سمسم بالصور K قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بمسلسل كرتون الذي يطلق عليه افتح يا سمسم حول التعرف على الشخصيات التي جسدت الأدوار داخل ذلك المسلسل لما تميزوا به من الابداع والاتقان والذكاء ، وهو برنامج عالم سمسم هو أشهر برنامج على الإطلاق استطاع حققت النسخة العربية نجاحا كبيرا منذ عرضها الأول في الولايات المتحدة الأمريكية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

افتح برنامج سمسم

“افتح يا سمسم” هو برنامج تعليمي وترفيهي للأطفال، وقد تم إنتاج الجزء الأول من البرنامج منذ عام 1979، لتبدأ منه تربية جيل كامل. من البرنامج الأمريكي المسمى “شارع سمسم”، عُرضت النسخة العربية الثانية من المسلسل عام 1982، وشارك في العمل العديد من الأطفال والممثلين العرب.

أسماء الشخصيات افتح يا سمسم

أصبحت شخصيات برنامج افتح يا سمسم مشهورة جدًا وأصبحت أيقونات مشهورة في عالم الأطفال، وتحولت إلى دمى للأطفال، وفيما يلي نوضح أسماء شخصيات افتتاح يا سمسم

نعمان.

ميلسون.

عبلة.

اكتمل الضفدع.

كارجور

كعكتي.

أنيس.

بدر.

يتقدم.

إلمو.

شمس.

إلمو.

زهرة.

يبتسم.

معزول.

أسماء الشخصيات افتح يا سمسم بالصور

هناك العديد من الشخصيات الممتعة والمميزة في عالم “افتح يا سمسم”، وفي السطور التالية سنعرض لك قائمة بكل شخصيات افتتاح يا سمسم بالصور

إلمو

إلمو شخصية دمية ذات شعر أحمر تعيش في شارع سمسم، وتصف نفسها بأنها تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، ودائمًا ما تشير إلى نفسها بصيغة الغائب. شقة في شارع سمسم مع والدته مي ووالده لوي.

لا يوجد انسان

نعمان هو أحد شخصيات افتتاح يا سمسم، وهي دمية على شكل جمل صغير، وهو محبوب من شارع سمسم، حيث يتميز بقلبه الطيب والبهجة والمرح، ويمكنه تكوين اجتماعية جميلة. العلاقات، ولهذا يحبه كل أهل الحي.

ميلسون

ميلسون شخصية دمية في برنامج الأطفال التلفزيوني Open Sesame، وهي دمية على شكل ببغاء أزرق، ولها منقار أصفر كبير، وميلسون شخصية مشهورة بين الكبار والأطفال الذين يتابعون مسلسل “افتح يا سمسم” وذلك لشكله المبهر وخصائصه المميزة.

أنيس أنيس

أنيس شخصية دمية في عالم Open Sesame. هو دمية برتقالية اللون لكل رجل، ويتميز بشعره المجعد القصير جدًا، وله شخصية مميزة ومضحكة، لذا فهو محبوب من جميع الشخصيات في العمل، وهو الصديق المقرب والمفضل له. الدمى يا بدر ولكن أنيس يخطط لكثير من المقالب.

بدر بدر

شخصية بدر شخصية مميزة ومشهورة في شارع سمسم، وله العديد من الصفات الحميدة منها الخير والانضباط الذاتي، كما أنه يحظى بالكثير من الاحترام، ويفضل مساعدة أصدقائه دائمًا، وهو أقرب إلى شخصية أنيس.، لكنه أذكى منه، وله عقل حكيم يمكنه أن يوازن الأشياء بشكل صحيح. إنه يحاول دائمًا إعادة تدوير الأشياء، وهو دائمًا منزعج من مقالب أنيس.

وحش الكعك

كوكي مونستر هي واحدة من الشخصيات الرئيسية في شارع سمسم. إنه مغطى بالفراء الأزرق ولديه زوج من العيون المرصعة. سمي من بعده. لأن لديه شهية لا تشبع للكعك، وعندما تأكل كعكتي شيئًا ما، أو كعكة أو أي شيء آخر، فإنها تصدر صوت مضغ مميز للغاية “OMM-nom-nom-nom”.

الضفدع كيرميت

كامل الضفدع هو شخصية دمية شهيرة في سلسلة “افتح يا سمسم” وهي تستند إلى الشخصية الدمية الشهيرة عالمياً كيرميت الضفدع، وكان جيم هينسون أول محرك عرائس أمريكي يحرك الضفدع كيرميت عام 1955، وأدى الفنان فوزي مهدي العرض. صوت الضفدع في النسخة العربية.

غرغر

شخصية غرغور هي شخصية دمية في شارع سمسم في البرنامج الترفيهي التلفزيوني افتح يا سمسم. إنها شخصية دمية مبنية على دمى جروفر، وهي دمى زرقاء اللون، ولديها حس فكاهي. الجدير بالذكر أن شخصية جروفر الأصلية قدمت لأول مرة عام 1967، بينما أدى الفنان عبد الجبار كاظم صوتها بالنسخة العربية.

الشمس

شمس هي أحدث دمية فتاة في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عبارة عن دمى صفراء ذات شعر مجعد وطويل، قدمت حصريا في النسخة العربية من البرنامج، رسوم متحركة وصوت اسماء الشامسي، وشمس فتاة محبوبة ومبهجة، وتقدم العديد من النصائح للأطفال، استمتع بالنشاط والحيوية والاسترخاء. الذكاء الاجتماعي.

رويدا

Rawadia هي شخصية فتاة داخل عالم السمسم الشهير، وهي دمية جميلة ذات روح مميزة، ويراها الجمهور باستمرار في البرنامج مع معظم الشخصيات، وتتميز بشعرها البني والأبيض مع الأصفر.، وتتمتع بروح مرحة وروح دعابة جميلة تجعل كل الشخصيات تحبها، ولديها الكثير من الأطفال، وهي شخصية تحب التعاون، وتفضل مساعدة عائلتها وأصدقائها باستمرار، ويمكنها أن تغني وتلعب غيتار.

زهرة الزهراء

زهرة هي إحدى شخصيات برنامج “افتح يا سمسم” وهي فتاة جميلة ومتميزة تشتهر باعتدالها وبورقها الجميل، كما أنها تتمتع بحدس سريع وهي شخصية اجتماعية وتحب كل الشخصيات. وتحبهم بشكل جميل، وتفضل الظهور دائمًا وتحب من يهتم بها، وتكره التهميش، وتكون الدمية برتقالية اللون، والجدير بالذكر أنها تحب التمثيل كثيرًا.

طائر كبير

الثونج هو طائر أصفر مقاس 8’2 بوصة يعيش في شارع السمسم وظهر منذ شارع السمسم لأول مرة في عام 1969 في نسخته الأصلية باسم “الطائر الكبير”. أولاً، يمكن للطائر الأصفر الكبير أن يتزلج على الجليد ويحب الرقص والغناء وكتابة الشعر والرسم وركوب الدراجة.

بسمة

بسمة هي دمية اجتماعية بنفسجية، تبلغ من العمر حوالي ست سنوات، تحب تجربة الأشياء الجديدة، ولديها قدرة خاصة على تأليف الموسيقى والمؤثرات الصوتية عند تحريك يديها. تساعدها هذه الموهبة عندما لا تجد الكلمات المناسبة لوصف شعورها. ومنذ ذلك الحين، أصبحوا أصدقاء مقربين، وتجدر الإشارة إلى أن بسمة ظهرت في النسخة الحديثة من برنامج “افتح يا سمسم”، والذي يتم تقديمه باسم “أهلاً سمسم”.

أنا افتقدك

هي دمية ماعز صغيرة لطيفة، تحب جاد وبسمة كثيرًا، ولا تستطيع التحدث، لذا تستخدم (maa) للتعبير عن نفسها، وتحب بشكل خاص الدوائر والأشياء الكروية. الاصدار الجديد من برنامج “اهلا سمسم”.

اسماء ممثلى شخصيات “افتح يا سمسم”.

تظل شخصيات فتاح يا سمسم دمى ليس لها روح، لكن من أعطاها الحياة فريق من المبدعين المتميزين، وقد ذكرت أسماؤهم لكم على النحو التالي

شخصية نعمان قدمها الفنان والمؤدي عبد الله الحبيل في الجزء الأول، وفي الجزأين الثاني والثالث قدمها الفنان العراقي سعد عباس، وكان الفنان عبد الله قاسم عازف العرض. شخصية في الموسم الرابع.

شخصية مليسون قدمها الفنان توفيق العشا في الجزأين الأول والثاني، وفي الموسم الثالث قدم الصوت الفنان طارق العلي، فيما أدى الفنان ماهر مرزوق صوت الفنانة. شخصية في الموسم الرابع.

شخصية عبلة برعت النجمة العراقية هدى حسين في تقديم شخصية عبلة.

شخصية أنيس قدم عبد المطلب السنيد صوت شخصية أنيس من الموسم الأول حتى الموسم الرابع، فيما قدمه الفنان عبد الله قاسم في الجزء الخامس.

شخصية بدر قدم شخصية بدر الفنان عبد القادر الشريف، بدءاً من الجزء الأول حتى الجزء المرعب، فيما قدم الشخصية الفنان عمار الصبان في الموسم الخامس.

شخصية كعكي قدم شخصية كعكي الفنان عدنان عاشور، ابتداء من الموسم الأول حتى الموسم الرابع، وفي الموسم الخامس قدم الصوت الفنان عمار الصبان.

الفداء كامل الفنان الكبير فوزي مهدي أبدع في تقديم شخصية الضفدع كامل بشكل مختلف.

شخصية كركور قدم الفنان عبد الجبار كاظم شخصية كركور.

شخصية شمس بدأت شخصية شمس بالظهور منذ الموسم الرابع، وقدمت الفنانة أسماء الشامسي.

رابط لمشاهدة برنامج افتح يا سمسم

برنامج افتح يا سمسم برنامج ترفيهي تعليمي مهم جدا للأطفال حيث يشجع البرنامج السلوك الصحيح والقيم الإيجابية التي يجب أن يتعلمها الأطفال منذ الصغر لتتمكنوا من مشاهدة جميع حلقات مسلسل افتح يا سمسم بنسخته العربية من خلال الرابط التالي مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على اسماء شخصيات افتح يا سمسم بالصور ، كما أوضحنا أسماء الممثلين العرب الذين أدوا أصوات شخصيات عالم سمسم، و زودناك لرابط لمشاهدة برنامج افتح يا سمسم ، وأهم المعلومات حول برنامج سمسم .

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