اسماء شخصيات الموتى السائرون مع الصور ، قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بمسلسل الموتى السائرون The Walking Dead ، وهو أحد مسلسلات الأكثر رعب والخيال العلمي من الإثارةً و الابتكارًا، ممزوجًا بدراما الأكشن ، وبالتالي حاز على شعبية كبيرة من قبل المتابعين للأفلام والمسلسلات ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

سلسلة The Walking Dead – ويكيبيديا

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل The Walking Dead في النقاط التالية

اسم المسلسل The Walking Dead.

الاسم الانكليزي The Walking Dead.

النوع رعب – دراما – نهاية العالم وما بعدها.

الموضوع الزومبي – مهارات البقاء على قيد الحياة.

استنادًا إلى The Walking Dead Series من تأليف روبرت كيركمان وتوني مور وتشارلي أدلارد.

بقلم فرانك دارابونت.

طور بواسطة فرانك دارابونت.

الدولة الولايات المتحدة الأمريكية.

لغة العمل الإنجليزية.

عدد المواسم 11 مواسم.

عدد الحلقات 177 موسماً.

المنتج المنفذ جيل آن هيرد.

أماكن التصوير جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

مدير التصوير ديفيد بويد.

مدة العرض 42 – 67 دقيقة.

الموسيقى بير ماكريري.

شركة الإنتاج EMC Studios.

الموزع شبكة IMC.

القناة IMC.

تنسيق الصورة 1080i.

البث الأول 31 أكتوبر 2010.

الجوائز جائزة MTV Movie لأفضل وغد.

قصة مسلسل The Walking Dead

The Walking Dead هو مسلسل أميركي أكشن ورعب، مبني على المسلسل الكوميدي الذي يحمل نفس العنوان من تأليف روبرت كيركمان وتوني مور وتشارلي أدلارد. إلى الغابات والصحاري للاختباء، من أجل البقاء على قيد الحياة، يتم تمثيل الناجين في عدد كبير من المجموعات، ولكل مجموعة قائد.

أسماء شخصيات ميتة تمشي بالصور

الشخصيات الرئيسية في سلسلة The Walking Dead هي التالية

ريك غريمس

ريك غرايمز هو بطل مسلسل “The Walking Dead” ويعمل كنائب شريف سابق لولاية جورجيا، وبسبب حقيقة أن ريك عضو في الشرطة الذي تمكن من قيادة مجموعة من الناجين، فإن الأحداث تابع وريك يظل القائد من بداية الموسم الأول حتى نهاية المسلسل.

شين والش

شين والش في قوة الشرطة مع ريك، وهو صديقه المقرب، وبدأت الأمور في التدهور، مما تسبب في توتر علاقة شين والش مع بريك وأصبح أحد أخطر الأفراد في المجموعة، وينتهي دور شين والش في الموسم الثالث. .

لوري غرايمز

لوري غرايمز هي زوجة ريك، وأثناء تدهور الأحداث، تعتقد أن ريك مات، وهذا يدفعها للدخول في علاقة مع صديقه المقرب شين والش، وهو أحد أسباب تدهور علاقة ريك مع والش، ودور لوري. ينتهي في الموسم الثالث.

أندريا

أندريا محامية سابقة في مجال الحقوق المدنية وناجية من مدينة أتلانتا، وتشارك أندريا كثيرًا في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وقد بذلت قصارى جهدها لحماية الآخرين.

ديل هورفاث

دايل هورفاث هو أحد الناجين من أتلانتا، وديل يمتلك سيارة لحماية نفسه من خطر الزومبي، ويعيش في تلك السيارة مع مجموعة من الناجين الآخرين، وديل له دور ملموس للغاية في إنقاذ الكثيرين، على الرغم من تقدمه في السن. .

داريل ديكسون

أحد أهم الناجين، داريل ديكسون، يعمل كصياد للمجموعة، وداريل ديكسون هو عضو مهم في المجموعة، ويدعم دائمًا ويد ريك، ويعمل داريل بصفته اليد اليمنى لريك.

كارول بيليتير

زوجة إد، كارول بيليتير، والدة صوفيا، كارول تعمل كربة منزل ضعيفة للغاية، وتتحول إلى امرأة قوية وعضو مهم في مجموعة الناجين، بدءًا من كارول في الموسم الأول وتنتهي في الموسم الثاني.

ميرل ديكسون

ميرل ديكسون هو الأخ الأكبر لديرل، وهو شخص عنصري حاد المزاج، كما أنه مدمن مخدرات.

مورجان جونز

خلال الموسم الأول، كان مورغان جونز أول ناجٍ يلتقي به ريك بعد خروجه من المستشفى، ومورغان هو أحد أشجع الناجين، وواحد من أمهر الناجين في القتال.

هيرشل جرين

Herschel Greene هو والد ماجي جرين وبيت، الذي يعمل أيضًا كطبيب بيطري ومزارع، ويبدأ دور هيرشل في الموسم الثالث وينتهي في الموسم الرابع ببضع مقاطع قصيرة جدًا.

ساشا ويليامز

ساشا ويليامز هي الأخت الصغرى لـ Tyrese، وتعمل قناصًا للمجموعة، حيث تمتلك قدرات خاصة جدًا. ساشا تنضم للمسلسل خلال الموسم الرابع.

أسماء الشخصيات الثانوية للميت يمشي

الشخصيات الثانوية من سلسلة The Walking Dead هي كالتالي

إيما بيل بدور إيمي، أخت أندريا الصغرى.

المفارقة سينجلتون بدور ثيودور.

فتاة بريسكوت سايلز بدور جاكي.

أندرو روتنبرغ في دور جيم.

خوان غابرييل باريجا في دور موراليس.

نورمان ريدوس في دور داريل ديكسون.

ميليسا ماكبرايد في دور كارول بيليتير.

ماديسون لينتز في دور صوفيا بيليتير وابنة إد وكارول.

آدم ميناروفيتش في دور إد بيليتير، زوج كارول ووالد صوفيا.

مادي لوماكس بدور إليسا موراليس.

فيفيانا تشافيس فيجا بدور ميراندا موراليس.

نوح لوماكس في دور لوي موراليس، ابن موراليس وميراندا.

مايكل روكر في دور ميرل ديكسون، وهو عسكري سابق.

نوح إمريك في دور الدكتور إدوين جينر.

شاهد مسلسل The Walking Dead

The Walking Dead هي واحدة من أشهر مسلسلات الرعب والإثارة، ممزوجة بالدراما والخيال العلمي، لذلك يبحث الكثير من الناس عن موقع ويب لمشاهدة المسلسل عبر الإنترنت، ويمكن مشاهدة المسلسل مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اسماء شخصيات الموتى السائرون مع الصور ، و شاهد مسلسل The Walking Dead ، أسماء الشخصيات الثانوية للميت يمشي ، و قصة مسلسل The Walking Dead .