اسماء شخصيات كرتون باباي بالصور ، قد سعى الكثير من الأشخاص ممن أعجبو بمسلسل كرتون باباي الذي يطلق عليه كرتون باباي حول التعرف على الشخصيات التي جسدت الأدوار داخل ذلك المسلسل لما تميزوا به من الابداع والاتقان والذكاء ، وهو من أشهر شركات الإنتاج التلفزيوني في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من خمسة عقود ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد .

سلسلة الرسوم المتحركة Popeye Wikipedia

يمكن الاطلاع على أهم المعلومات المتعلقة بمسلسل الرسوم المتحركة الشهير Babai من خلال النقاط التالية

اسم الكارتون بالعربي باباي.

الاسم باللغة الإنجليزية برنامج Popeye Show الجديد كليًا.

نوع المسلسل كوميدي – حيوي.

بقلم إلسي سيغار.

إخراج راي باترسون، كارل أوربانو، أوسكار دوفو، جورج جوردون، كريس كودينجتون، رودي زامورا.

قصة كارتون Popeye

تدور قصة مسلسل الرسوم المتحركة Popeye حول بحار يُدعى Popeye يحب المغامرات، ويخوضها دائمًا مع زوجته الزيتونة، وهو قوي في البناء ويزداد قوته عندما يأكل السبانخ. يتغلب على بلوتو، وغالبًا ما يخطف بلوتو شجرة زيتون، مما يجعلها تصرخ أكثر، لكن بوباي ينقذها بسرعة.

أسماء الشخصيات الكرتونية Popeye

مسلسل باباي هو مسلسل رسوم متحركة خيالي، تدور قصته حول البحار، ويتكون المسلسل من العديد من الشخصيات، وهذه الشخصيات في الصور هي كالتالي

بوب

Popeye هو الشخصية الرئيسية في مسلسل الرسوم المتحركة، وهو بطل المسلسل، وأحد أكثر الشخصيات الكرتونية المحبوبة للأطفال.

زيت الزيتون

الزيتونة هي زوجة البحار بوباي، وتساعده في مغامراته المليئة بالمرح. عن طريق إنقاذها.

بلوتو

بلوتو هو الشخصية الأكثر شرًا في مسلسل الرسوم المتحركة Popeye، حيث يعمل دائمًا على خطف زيتون من Popeye، مع تنفيذ العديد من المخططات الشريرة لتدمير عمل Popeye في البحار، لكن Popeye دائمًا يفوز، ويحب Pluto ممارسة الرياضة مثل لديه جسم متناسب ورياضي.

شطيرة ويمبي

الساندويتش هو صديق بوباي المقرب، وهو يحب البرجر كثيرًا، لذلك كان يطلق عليه الساندويتش، والجدير بالذكر أن الساندويتش هو رجل سمين جدًا، نتيجة تناوله المستمر للبرغر.

الأداء الصوتي لمسلسل Popeye

الأداء الصوتي الأمريكي

تم تنفيذ الأصوات الأصلية لسلسلة Popeye من قبل فنانين أمريكيين مدرجين في النقاط التالية

جاك ميرسر.

مارلين شيفلر.

آلان ملفين.

دواسة بتلر.

دون ميسيك.

هاك سميث.

جون ستيفنسون.

جو آن وورلي.

أداء صوتي عربي

تم ضمان الأداء الصوتي العربي لمسلسل باباي من قبل الفنانين العرب التالية أسماؤهم

محمد خرماشو في دور باباي.

ميادة درويش / سمر قكاش بدور الزيتونة.

رأفت بازو سندويش.

محمد خير عليوي كشخصية بلوتو.

انجي يوسف.

مها عابد.

فاطمة سعد.

أيمن سالك.

لينا ضو.

رابط الموقع الرسمي لمشاهدة مسلسل باباي

مسلسل Popeye الكرتوني من أشهر الرسوم الكرتونية، حيث تم إنتاج تلك السلسلة قبل حوالي 50 سنة من قبل شركات إنتاج شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب فإن المسلسل يحظى بالكثير من المعجبين والعشاق، لذا يمكنك شاهد جميع حلقات المواسم الخمسة للمسلسل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على قصة كارتون Popeye ، واسماء شخصيات كرتون باباي بالصور ، و رابط الموقع الرسمي لمشاهدة مسلسل باباي ، و الأداء الصوتي لمسلسل Popeye هنالك أداء صوتي عربي وأخر أمريكي .