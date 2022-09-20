اسماء طاقم مسلسل ستيليتو العربي، مسلسل ستيليتو العربي من ابرز المسلسلات التركية التي تم عرضها في الفترة الاخيرة والتي نالن على اعجاب الملايين من الناس في مختلف دول العالم واكتسب مسلسل ستيليتو العربي مشاهدات عالية في فترة قصيرة وحقق نجاح واسع في الوطت العربي بعد ان تم عرض الحلقة الاولى من مسلسل ستيليتو العربي في تاريخ 4 من شهر سبتمبر لعام 2022م عبر منصة شاهد على الانترنت.

مسلسل ستيليتو العربي ويكيبيديا

تدور أحداث سلسلة Stiletto حول 4 فتيات كن صديقات في المدرسة الثانوية. تم فتح العديد من الملفات وفتحت أحداث المسلسل التي تحتوي على مفاجأة وتشويق بنوع من الغموض والحركة.

قصة مسلسل ستيليتو العربي

تعرض منصات شاهد VIP حلقات مسلسل Stiletto بنسختها العربية، بعد 24 ساعة من عرضها على القنوات الناقلة، وأكدت الإدارة أن جميع الحلقات متوفرة على المنصة لمن يرغب في مشاهدتها في أي وقت، و يمكنكم مشاهدة جميع حلقات مسلسل Stiletto التي تم عرضها على التلفزيون.

طاقم مسلسل ستيليتو Stelito

عدد حلقات مسلسل Stiletto في نسخته العربية 90 حلقة، مدة كل حلقة 50 دقيقة. إلى الخميس الساعة 900 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرضها على منصات “شاهد”، بعد ساعات من عرضه على شاشة التلفزيون.

عدد حلقات مسلسل Stiletto

تضم سلسلة Stelito بنسختها العربية عددًا كبيرًا من الممثلين من مختلف الدول العربية. وجاءت أسماء أبطال المسلسل على النحو التالي

الممثلة كاريس بشار بدور ألما السيد.

الممثلة ديما قندلفت بدور فلك معوض.

الممثلة ريتا حرب بدور جويل.

الممثلة ندى أبو فرحات بدور نايلة.

الفنانة نور علي بدور ميرا.

الفنان سامر المصري بدور لؤي.

الفنان قيس الشيخ نجيب بدور كريم معوض.

الفنان بديع أبو شقرة بدور خالد.

الفنان كارلوس عازار بدور طارق.

رابط لمشاهدة حلقات مسلسل Stiletto

مسلسل Stiletto بنسخته العربية مسلسل درامي يحتوي على نوع من الإثارة والتشويق والرومانسية، وقد تم اقتباس أحداث هذا المسلسل من الدراما التركية، وتم تصوير حلقاته في دولة تركيا. عُرضت الحلقة الأولى في 3 سبتمبر 2022 م في المملكة العربية السعودية، ويضم المسلسل ممثلين من مختلف الدول العربية، والشركة المنتجة للمسلسل هي MBC Studios Arabia.

مسلسل ستيليتو Stiletto من المسلسلات الدرامية والرومانسية التي تحتوي على الاثارة والتشويق ومن افضل المسلسلات التركية التي عرضت مؤخراً وتحديداً في الخامس من سبتمبر لعام 2022م والتي يحتوي على 45 حقلة وتستمر حلقاته بالعرض ومن المحتمل ان تصل الى 90 حلقة وكل حلقة تقريباً مدتها 130 دقيقة.