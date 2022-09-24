من هي اسماء لجنة تحكيم سعودي ايدول الجديد، يعد برامج سعودي أيدول الجديد نسخة مصغرة من البرنامج الشهير والمعروف بالعالم العربي برنامج Arab Idol التي يهتم برامج سعودي أيدول بإبراز وتنمية واكتشاف مواهب الشابات والشباب في المملكة العربية السعودية والتي سيعرض عبر فضائية MBC السعودية ولم يتم التصريح عن عرض اول حلقاته حتى الآن ومن المتوقع ان برامج سعودي أيدول سيتم البدء بتصويره في شهر أكتوبر لعام 2022م.

موعد عرض برنامج سعودي ايدول

برامج سعودي أيدول الجديدة أو الحبيبة السعودية، هي نسخة سعودية أصلية وفرع من برنامج Arab Idol الذي يركز على المواهب الغنائية والموسيقية في تلك الدولة، وهو من إنتاج مجموعة قنوات MBC السعودية، و ومن المنتظر أن يتم عرضه خلال الأيام المقبلة، علما أن قرار طرح نسخة للمملكة العربية السعودية جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة العراقية من البرنامج، بحيث تم الإعلان عن نسخة جديدة في العراق وأخرى. في المملكة العربية السعودية.

برامج ايدول السعودي الجديدة

أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الجديد Saudi Idol هم (أحلام الشامسي من الإمارات – أصالة نصري من سوريا – أصيل أبو بكر من السعودية – ماجد المهندس من العراق) الذين تم الإعلان عن أسمائهم خلال الساعات القليلة الماضية مع إعلان رسمي ضمن برنامج Tring يظهر على الشاشة. قناة ام بي سي 4.

اسماء لجنة تحكيم سعودي ايدول الجديد

أعلنت قناة MBC عن برنامجها الجديد والأضخم ضمن برامج اكتشاف المواهب، سعودي أيدول، والذي من المتوقع أن يتم عرضه خلال أيام قليلة مطلع شهر أكتوبر المقبل، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن أسماء لجنة التحكيم للبرنامج، والتي تضمنت أسماء مميزة في البرنامج. المشهد الفني. وجاء نص إعلان فتح باب التسجيل والمشاركة في البرنامج كالتالي

قناة mbc عبر تويتر

اتجهت قناة MBC السعودية مؤخرًا إلى إنتاج برامج اكتشاف المواهب التي أصبحت الأكثر شعبية في العالم العربي خلال السنوات العشر الماضية. ومن أبرز الإنتاجات في هذا المجال برنامج Arab Idol الذي استقطب مشتركين من جميع أنحاء العالم العربي واستمر لمدة أربعة مواسم متتالية. بعد النجاح الكبير الذي تضمن أهم الأسماء على مستوى لجنة التحكيم، وأفضل الإعلاميين العرب على مستوى العرض، ونتيجة لذلك النجاح الكبير، بدأت المسابقات على المستويات الفرعية، كان أولها في العراق، و الآن الفكرة متجددة في السعودية.

مسابقات مواهب قناة mbc

تمتلك إدارة قناة MBC حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، يليها أكثر من 7.8 مليون متابع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي. في الآونة الأخيرة، كانت النية هي عرض برنامج Saudi Idol المنشور والذي لاقى نسبة تفاعل عالية جدا من قبل الجمهور، ويمكنك زيارة قناة MBC Twitter والاطلاع على أبرز منشورات إدارة القناة مباشرة “”.

برامج سعودي أيدول من ابرز واشهر البرامح التي ستطلقه المملكة العربية السعودية كونه نسخة عن البرنامج الاصلي المشهورة برنامج Arab Idol ويهتم هذا البرنامج على المواهب الغنائية والموسيقية بالسعودية وبالتالي فان اسماء لجنة التحكيم في برامج سعودي أيدول هما ” الإماراتية أحلام الشامسي والسوريةأصالة نصري وبالاضافة الى السعودي أصيل أبو بكر والعراقي المشهور ماجد المهندس”.