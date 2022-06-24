يقدم لك اقرأ مجموعة مختلفة من أفضل الأسماء على الفيسبوك بالفرنسية للرجال، وألقاب للفيس بوك بالفرنسية، والأسماء البديلة من أشهر الأسماء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يفضل العديد من مستخدمي هذا الموقع استخدام اسم الاسم بعيدًا عن الاسم الشخصي الذي يعرفونه بالفعل. … لمعرفة المزيد، تابعنا.
اسماء للفيس بوك بالفرنسية للرجال
هناك العديد من الطرق للمساعدة في التعبير عن طبيعة كل شخص وميوله، واختيار اسم فيسبوك هو من أكثر الطرق تعبيراً عن جودة الشخص وميوله وميوله، وهو الأداة التي تجذب الكثير من الناس للتعرف على بعضهم البعض وميولهم. يتواصل. الأسماء الرومانسية ويلجأ البعض إلى استخدام لغات أخرى مثل الفرنسية.
اسماء للفيس بوك بالفرنسية للرجال
- حياتي هي أنا.
- رسام في القلب.
- قطر الندى.
- قلب مقطوع.
- أحلام القمر.
- رسائل السمن.
- أمير العشاق.
- قمر الخليج.
- ملاك القلب.
- سلطان الحب.
- ساحر عينيك.
- وتر حساس.
- عشاق الماضي.
- عيون القلب صافية بالود،
- خيال الشعراء،
- صاحب نور البرق،
- زهرة الربيع الخاصة بك،
- شمسك،
- غيومك
- عيناي،
- الشمس،
- رحيل القوافي البعيدة، وقرب القلب،
- صمتي
- مجنون ولكن حنون.
- شعور الطبيب.
- طوبى ومرضوض.
- اجذب انتباهك.
- الحبيب روميو
- زهرة العمر.
- الود الصافي.
- أنغام الحب.
- تجول القلوب.
- سحر الحب.
- زهور الرغبة.
- قصة حب.
- أسير الحب.
- ذاكرة القلوب.
- همس العشاق.
- سحابة حب.
- ملك الآداب.
- أمل زائف.
- صدى الصورة.
- قلب الذهب.
- ليالي بعيدا.
- امسك خاتم الزواج.
- الجنة الجنية.
- أمشي الذكريات.
- أسير الوحدة.
- ساحرة القلوب.
- نسمة حب.
- ملك العبادة.
- سحابة حب.
- جنة الريحان.
- ملك الآداب.
- أمل زائف.
- صدى الصورة.
- قلب الذهب.
- إنه في عينيك.
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ألقاب الفيسبوك باللغة الفرنسية
تعتبر اللغة الفرنسية من أكثر اللغات رقيًا وجمالًا، وتحمل العديد من المعاني، ويحب الكثير من الناس اللغة الفرنسية، لأنها من أشهر وأهم اللغات في العالم. الأسماء كالتالي
ألقاب الفيسبوك باللغة الفرنسية
- أميرة … مثل قمر مضيء.
- طائش لكنه اعتذاري.
- مجنون لكن حنون.
- شغفه الحامض.
- أسعى للحرية.
- نونو الامانة.
- عائشة والسلام.
- حب الحياة.
- هذا جنون.
- صمتي هو كبريائي.
- لينة وغير مغلفة.
- جولييت.
- قارئ المشاعر.
- حساسة ومعقولة.
- تمضغ المشاعر.
- البحث الذاتي.
- سبنوتا وبطوطة.
- سأذهب.
- لا اريد صداع.
- أسير الحواس.
- قصص ورقية.
- العين والانفجارات.
- صداقة الشبكة.
- أنا آسف أنا آسف.
- صباح الجوي.
- أطياف الوالدين.
- وردة دموية.
- لاعب الأمل.
- حبه هو الجنة.
- قلبي معك.
- ملكي هو مكان إقامتك.
- قلب ورقي.
- عيون القلب.
- زهرة الربيع الخاصة بك.
- عيناي تمسك بك.
- قلبي في حبك غرق.
- ابق بجانبي.
- حبك هو ضوئية.
- في حب عينيك. يوميات الأمن.
- حياتي بالقرب منك هنا.
- شموسك الحلوة.
- همس الحب.
- ملك العبادة.
- سحابة حب.
- لمسة يديك.
- زعيم الرومانسية.
- أنغام الحب.
- ɱŏĥặɱặ د
- في كده
- علي دارسي
- اميلي
- زارا
- حاتم
- محمد
- عناصر Adeem
- خالد
- سمير
- نواف
- مشعل
- أنسام.
- أحلام.
- خالدة.
- أنوارول.
- بشير.
- محمد.
- ѕαυ∂ι мσση.
- ألكوف لو.
- αττяαcτɪvє sмɪℓє.
- тнe αɴιмe prιɴceѕѕ.
- Bẻt Ṛẻẃṣhấ Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ.
- ĄŊą Líã eņ-Ȝ’ểřk Ħaßeß-ömry.